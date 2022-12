Gundelsheim. (cao) Wer in Gundelsheim auf der Suche nach dem neuesten modischen Trend ist, kommt an dem großen Gebäude in der Bahnhofstraße 6 nicht vorbei. Seit jeher dreht sich hier alles um das perfekte Kleidungsstück.

Den Grundstein dafür legte in der Nachkriegszeit Paul Fischer, der schon in Breslau eine Mantelfabrik geführt hatte und auch einige Mitarbeiter von dort mit in die Deutschordensstadt holte. Da vor allem aber der Einzelhandel lohnende Rendite versprach, stellten er sowie seine beiden Nachfolger Siegfried und dessen Sohn Paul Fischer den Betrieb sukzessive um, nahmen auch Brautmode mit ins Portfolio auf.

Vor 25 Jahren übernahm dann Klaus Müller das Modehaus und öffnete nach kurzer Renovierungsphase am 4. Dezember 1997 wieder die Türen. Ihm liegt der Einzelhandel ebenso im Blut, führt seine Familie bereits in dritter Generation auch in Villingen-Schwenningen sowie in Geislingen zwei Niederlassungen von Kleider-Müller.

Neben dem Fokus auf aktuelle Modetrends dreht sich auf den vier Etagen in Gundelsheim alles um festliche Kleidung. Rund 12.000 Artikel zählt das Sortiment: "Angefangen beim passenden Outfit für Blumenkinder, über Tanz- und Abschlussball-Kleider bis hin zum Kommunionsanzug, Smoking und Brautkleid – wir haben für jeden die passende Garderobe parat", verspricht Klaus Müller.

Vor allem für "den Traum in Weiß" ist sein Geschäft über die Landkreisgrenzen hinweg bekannt. 2014 erweiterte Klaus Müller die Fläche des Brautstudios sogar. Seitdem finden Paare auf zwei Stockwerken die größte Auswahl an Brautkleidern und Hochzeitsanzügen in ganz Baden-Württemberg.

Mehr als 100.000 Namen zählt die Kundendatei, Stammkunden erhalten zehn Prozent Sofort-Rabatt sowie einen Treuebonus. Bis zum 24. Dezember (an Heiligabend ist bis 13 Uhr geöffnet) sind jedoch für alle die Preise zum Jubiläum um 25 Prozent reduziert, in der Kinderabteilung gar um bis zu 50 Prozent. Und absolute Preiskracher finden sich im eigens dafür eingerichteten Schnäppchenmarkt.