Von Wolfgang Weniger

Gerichtstetten. Der "Karschdäider Weihnachtsmarkt" hat am Wochenende seine legendäre magnetische Wirkung erzeugt. Besucher aus nah und fern strömten in Massen in das beschauliche Keltendorf Gerichtstetten, um einen einzigartigen Weihnachtsmarkt zu erleben.

Der Bürgerverein Gerichtstetten hatte alle Register gezogen, um den Besuchern besondere Spezialitäten, Kunstgegenstände und vieles mehr in den 25 festlich geschmückten Buden anzubieten. Das besondere Ambiente im Keltendorf sorgte zusätzlich für eine heimelige, vorweihnachtlich Stimmung, wobei die riesige Menschenmenge manchmal ein Durchkommen sehr schwer machte.

Fotogalerie: "Karschdäider Weihnachtsmarkt" Gerichtstetten Previous Next In das einzigartige Ambiente des Keltendorfs hat der "Karschdäider Weihnachtsmarkt" am Wochenende zahlreiche Besucher aus nah und fern gelockt. Fotos: Wolfgang Weniger

Bürgermeister Stefan Grimm eröffnete am Freitagabend den "Karschdäider Weihnachtsmarkt". In seiner Begrüßung machte er deutlich, dass dieses Engagement des Bürgervereins, aber auch aller beteiligter Vereine und Dorfbewohner etwas Besonderes sei. Die Vorträge der Schul- und Kindergartenkinder beeindruckten ihn ebenfalls, und die vielen Weihnachtsmarktbesucher belohnten die jungen Bühnenprofis noch einmal mit einem lang anhaltenden Applaus.

Es war zu spüren, dass sich die Menschen nach Begegnungen sehnen. "Wir sollten trotz all den widrigen Geschehnissen in der Welt die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit nicht aus den Augen verlieren", merkte Bürgermeister Grimm an.

Ein buntes Programm auf der Bühne mit der Jagdhornbläsergruppe Hubertus Erftal, der Musikkapelle Altheim, Moritz Weniger, der Musikkapelle Gerichtstetten und German Loser sorgte für beste Unterhaltung. Der Nikolaus kam jeweils am Freitag und Samstag in Gerichtstetten vorbei, um vor unzähligen leuchtenden Kinderaugen seine Geschichte zu erzählen und kleine Geschenke zu verteilen. Ein Ständchen der Kinder war sein verdienter Lohn. Im Bürgersaal präsentierte Heinz Eckert mit einer großen Ausstellung sein Talent als Krippenbauer. Auch er zeigte sich überwältigt von der Zahl der Besucher.