Am angedeuteten Überweg an der Ecke Rudolf-Engel-Weg/Raiffeisenstraße gibt es beim Fuß- und Radverkehr immer häufiger heikle Situationen. Die Raiffeisenstraße ist ein Hauptzubringer zur B27 und wird von vielen Autofahrern in zügigem Tempo befahren. Foto: A. Brosch