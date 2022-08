Mosbach. (zg) Es ist wieder so weit: Am Wochenende des 3. und 4. September freuen sich alle Mitglieder der Fliegergruppe Mosbach darauf, endlich wieder Gäste beim Fliegerfest auf dem Hamberg begrüßen zu dürfen. Wie viele andere Veranstaltungen fielen auch die beliebten Feste der Flieger zuletzt aus. Die Fliegergruppe hat harte Zeiten durchmachen müssen, denn auch der Vereinsbetrieb kam lange Zeit völlig zum Erliegen. Zusätzlich wurden bei Wartungsarbeiten am Schulungsdoppelsitzer Mängel entdeckt, die erst wieder kostspielig instandgesetzt werden müssen.

Lange Zeit stand die Frage im Raum, ob ein Fest schon umsetzbar sei, doch nach einer intensiven Planungsphase konnte die Fliegergruppe ein ansehnliches Programm für das Event zusammenstellen: Der Segelkunstflug ist in der Fliegergruppe Mosbach tief verwurzelt, somit dürfen diverse Vorführungen des fliegerischen Könnens der Piloten nicht fehlen. Wer es etwas lauter mag, kommt ebenfalls nicht zu kurz – auch eine "Pits", ein kunstflugfähiger Doppelsitzer, wird bei der ein oder anderen Flugvorführung zu sehen sein. Während man im Segelflug fast lautlos seine Figuren an den Himmel zeichnet, kann die Pits durch ihren Motor ein ausgedehnteres Programm präsentieren. Als besonderes Schmankerl wird ein Bell UH 1 D, ein auch Huey oder Teppichklopfer genannter Hubschrauber, beim Fest auf dem Segelfluggelände Schreckhof mit von der Partie sein. Der unvergleichliche Klang, der ihm seinen Spitznamen verlieh, ist ein Ohrenschmaus für alle Liebhaber dieses aus etlichen Filmen bekannten Hubschraubers. Für Verpflegung ist gesorgt, auch für Kinder wird noch ein zusätzliches Rahmenprogramm geboten.

Beginn ist am Samstag (3.9.) ab 13 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr. Der Eintritt ist bis Sonntag, 12 Uhr, frei, danach wird ein geringer Eintrittspreis erhoben.