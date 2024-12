Mosbach. (zg) Musik, Kabarett, Humor, Zauberei und Fernweh: Das alles gibt es im Frühjahr im fideljo in Mosbach. Und dieses Mal startet das Frühjahrsprogramm des Kulturzentrums der Johannes-Diakonie bereits im Januar.

Den Auftakt gestaltet der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl am Sonntag, 5. Januar, 18.30 Uhr, mit einer Panorama-Mulivision über Norwegen. Wunderschöne Songs und Duette, garniert mit lockerer, unterhaltsamer Moderation und stets viel Humor – das alles gehört zu "Musical and More". Im fideljo sind Rick & Westermann am 24. Januar und 14. November, jeweils um 20 Uhr zu Gast.

Einen besonderen Höhepunkt aus Kultur und Genuss bereitet die Neuauflage der Musik-Comedy "Mr. Bond – die Hoffnung stirbt zuletzt" mit Markus Streubel und Markus Herzer am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr. Mr. Bond betritt die Bühne und spart dabei nicht an Klischees rund um seine Geheimdiensttätigkeit. Präsentiert werden hier auch die Interpretationen der Hits aus 60 Jahren Bond-Filmgeschichte, kulinarisch eingerahmt von einem Mehr-Gänge-Buffet.

Philosophisches Granteln und liebevolle Gemeinheiten, darauf darf man sich am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, bei Stefan Waghubinger und seinem Programm "Hab’ ich euch das schon erzählt?" freuen. Die besten Geschichten, für die man diese Kunstfigur liebt, werden noch einmal erzählt und mit neuen Anekdoten und Erklärungsversuchungen zu einer Achterbahn der Gefühle verschraubt. In ihrem Programm "bis morgen" widmen sich am 21. Februar, 20 Uhr, die Großmeister des KopfKinoKabaretts einem außergewöhnlichen Thema: dem Tod. Doch wer BlöZinger kennt, weiß, dass es dabei keineswegs todernst zugehen muss.

Aus der Mosbacher Musikszene nicht mehr wegzudenken sind "The Bautzy’s". Sie kehren am Samstag, 8. März, 20 Uhr, auf die fideljo-Bühne zurück und präsentieren ihre musikalischen Schätze aus nunmehr 60 Jahren Bühnenerfahrung. Auch das Kasperle kommt ins fideljo zurück. Am Sonntag, 16. März, 15.30 Uhr, präsentiert Adrien Megner eine neue Geschichte mit "Kasperle & Seppel" sowie vielen anderen Figuren.

In Zeiten, in denen Volksvertreter und Volksverdreher gebetsmühlenartig die Krise der bürgerlichen Gesellschaft beschwören, übt der Kabarettist mit seinem Publikum die wertvollste demokratische Tugend: den Humor. Zu erleben ist dies mit Philipp Weber und seinem neuen Programm "Power to the Popel" am Freitag, 21. März, um 20 Uhr.

Inzwischen ist der Mosbacher Poetry Slam eine feste Größe im Kulturkalender der Stadt. Ein Mikrofon, sieben Minuten Sprechzeit und eine textbunte Mischung aus Wortakrobatik, Lyrik, Geist, Klamauk und Euphorie – das sind die Erfolgszutaten der Dichterschlacht am Mittwoch, 26. März, um 20 Uhr.

Nach seinem Debüt 2024 kehrt Stefan Gebert, Radiomacher beim Sender Rock FM, am Donnerstag, 3. April, um 20 Uhr mit seinen Musikerkollegen nach Mosbach zurück und präsentiert die Lieder, die ihn im Laufe seines Lebens geprägt haben. Einen Geburtstag der besonderen Art feiert das fideljo am Freitag, 11. April, um 20 Uhr mit Rosi Scherer und ihrem Kabarettprogramm "Beste Rosinen, 25 Jahre Kabarett". Wie der Name schon verrät, hat sie sich für ihr Jubiläumsprogramm die besten Stücke aus 25 Jahren Kabarett herausgepickt.

Mit dem Frühling wird es magisch im fideljo. Das verspricht die Familien-Zaubershow mit Maximus dem Magier. Lachen, Staunen und Mitmachen stehen dabei am Sonntag, 13. April, um 11 Uhr im Mittelpunkt. Zu jung für den Ruhestand, zu alt für Stand-up-Comedy – da bleibt nur eins: Ab sofort macht Bodo Bach RuheStand-up-Comedy. Der Hesse entführt am Freitag, 9. Mai, um 20 Uhr, auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme und präsentiert das Beste aus 20 Jahren.

Mit Rock-Poetry beschließt das fideljo am Samstag, 24. Mai, um 20 Uhr seine erste Jahreshälfte und lässt es mit "Poems on the Rocks" gebührend ausklingen. Schauspieler Jo Jung, Stimme vieler Produktionen von ZDF, Arte und SWR, übersetzt stets am Kern der Songs, in lyrischer Form und erschafft einmalige Rezitationen. Der stimmgewaltige Sänger Jörg Krauss und vier professionelle Musiker hauchen den Worten dann den mitreißenden Lebensgroove ein.

Info: Tickets gibt’s im fideljo, in der Tourist-Info und unter www.fideljo.de.