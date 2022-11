Elztal. (pol) Vier Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro waren die Folge eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Elztal am späten Freitagabend. Gegen 22 Uhr bog ein 34-Jähriger mit seinem VW Polo an der Einmündung der B292 auf die B27 zwischen Auerbach und Rittersbach nach links in Richtung Mosbach ab. Dabei übersah er wohl einen auf der B27 fahrenden 43-Jährigen in seinem VW Sharan.

Der Polo kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Sharan im Einmündungsbereich. Dieser drehte sich hierdurch um die eigene Achse und kam nach etwa 75 Metern zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Polos und die 65, 36 und 62 Jahre alten Mitfahrer des Sharan leicht verletzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.