Von Nadine Slaby

Elztal. Beschlüsse über Baumaßnahmen prägten die Septembersitzung des Elztaler Gemeinderats. Ganz oben stand der Beschluss zur erneuten Offenlegung des bereits 2018 beschlossenen Bebauungsplans "Brunnenfeld IV" in Muckental. Die Erschließung des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiets am nördlichen Ortsrand wurde nötig, um den Bedarf an Bauplätzen