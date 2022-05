Von Karl Wilhelm Beichert

Billigheim. Der Gemeinderat Billigheim beschloss in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstag, den Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde 2023-2027 im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) auf Grundlage des Entwicklungskonzepts 2023-2027 einzureichen. Gesichtspunkte für dieses Konzept waren in zahlreichen Arbeitskreisen, an