Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Altkanzler Helmut Kohl hatte sicher nicht in allem, was er sagte, Recht. Man denke nur an die im Nachhinein eher mäßig "blühenden Landschaften". Absolut richtig lag der Mann, dem in seiner Amtszeit die deutsche Wiedervereinigung geglückt ist, aber mit dieser Einschätzung: "Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben ... wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar." Und auch wenn die Ära Kohl längst ein Teil der deutschen Geschichte ist, die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement ist bis heute so bereichernd und stabilisierend wie eh und je. Daher gab und gibt es auch bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach keinerlei Zweifel: Auch 2022 will man besonders engagierte Menschen mit dem Ehrenamtspreis auszeichnen.

"Es ist uns nach wie vor ein großes Anliegen, jenen Menschen, die sich zum Teil schon lange Zeit für andere einbringen und die meist im Hintergrund agieren, in den Vordergrund zu rücken", erklärt Dr. Frank Zundel als Vorsitzender der Bürgerstiftung. In einer Kuratoriumssitzung habe man sich dieser Tage eingehend besprochen und entschieden, den Ehrenamtspreis 2022 in gleicher Form wie in den beiden Vorjahren auszuschreiben und zu verleihen. Das heißt: In einem vorgegebenen Zeitraum (wird noch bekannt gegeben) sind Bewerbungen für den Ehrenamtspreis möglich, eine Jury wählt unter den Vorschlägen dann fünf potenzielle Preisträger aus, die bzw. deren Engagement in der RNZ ausführlich vorgestellt wird. In der Folge sind die RNZ-Leser dann aufgefordert, über die Vergabe der insgesamt drei Ehrenamtspreise abzustimmen. "Dieses Voting hat sich in den vergangenen beiden Jahren bestens bewährt, die Beteiligung war sehr erfreulich. Darum wollen wir diese Form der Beteiligung an der Vergabe der einzelnen Ehrenamtspreise gerne beibehalten", so Zundel.

Rund 750 Stimmen waren im Spätsommer 2021 für die Finalisten abgegeben worden, die überragende Mehrheit davon für den Schwarzacher Patrick Haag, der sich unter anderem seit Jahren ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz engagiert. Nun werden also die Nachfolger von Haag und Co. gesucht. Zu vergeben sind abermals drei Ehrenamtspreise, die mit 3000 (1. Preis), 2000 ...