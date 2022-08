Zuckerwatte scheint dafür dieses Jahr nicht gut zu gehen, die Verkäuferin spricht von einem Drittel früher verkaufter Mengen. Gewürze auf der anderen Seite haben Hochkonjunktur: Reiner Lautenbach hat, zusammen mit Frau Heidi, gut Lachen: "Die Leute wollen unsere Produkte und wissen, dass hier top Ware verkauft wird. Aber zusätzlich wurde der zweite Gewürzhändler auch krank, so haben wir jetzt natürlich eine Art Monopolstellung. Wir arbeiten mit Kräuterbauern direkt zusammen, Corona hat uns zu mehr Flexibilität gezwungen. Das klappt aber sehr gut, da kann ich wirklich froh sein." Die Auswahl ist zu groß, dass man Gefahr liefe, nichts Neues finden zu können. Eine Gemüsewürzmischung aus Knoblauch, Karotte, Sellerie und vielem mehr verfeinert in Zukunft auf die Beilagen der Zeitungsredaktion.

Beim Autoscooter herrscht morgens noch Ruhe, vereinzelte Fahrten ergeben dafür beispielsweise die Chance für Familien: "So fährt mein kleiner Sohn mit, bei Andrang wie abends meist wäre das noch zu viel Trubel für ihn", freut sich ein Vater. Mittags bis abends wird es schnell voller, der Scooter ist traditioneller Treffpunkt für zahlreiche Jugendliche. Der Inhaber ist zufrieden: "Vom Betrieb her können wir uns nicht beschweren, das ist gut was los. Das haben wir aber auch erwartet und gehofft. Ein bisschen ist der Zulauf vielleicht wegen der zwei Jahre Pause gewachsen, aber der war ja auch davor schon groß."

Von Moritz Bayer

Eberbach. Alt und Jung, Groß und Klein: Auf dem Kuckucksmarkt kommen Menschen aller Art zusammen, um zu essen, zu trinken, zu feiern oder einfach nur die Geselligkeit zu genießen. Dementsprechend groß ist auch die Vielfalt der angebotenen Stände und Fahrgeschäfte. Während Letztere sich an durchweg großem Andrang erfreuen, läuft das Geschäft für andere Händler bisweilen verhalten. Wir haben Stimmen vom Markt gesammelt.

Beim Autoscooter herrscht morgens noch Ruhe, vereinzelte Fahrten ergeben dafür beispielsweise die Chance für Familien: "So fährt mein kleiner Sohn mit, bei Andrang wie abends meist wäre das noch zu viel Trubel für ihn", freut sich ein Vater. Mittags bis abends wird es schnell voller, der Scooter ist traditioneller Treffpunkt für zahlreiche Jugendliche. Der Inhaber ist zufrieden: "Vom Betrieb her können wir uns nicht beschweren, das ist gut was los. Das haben wir aber auch erwartet und gehofft. Ein bisschen ist der Zulauf vielleicht wegen der zwei Jahre Pause gewachsen, aber der war ja auch davor schon groß."

Erfreut ist man auch bei Galle’s Pusher Palace. Der römische Legionär als Blickfang am Eingang sieht imposant aus, wäre aber gar nicht nötig: "Die Leute freuen sich, dass wir wieder da sind. Es ist unser viertes Jahr und wir haben – neben der Laufkundschaft – schon eine kleine Stammkundschaft hier gewonnen, das ist sehr schön!"

Reiner Lautenbach liebt Gewürze und den Kontakt mit Menschen. Mit ordentlich Fachwissen stellt er ein Körbchen für zufriedene Kunden zusammen. Foto: Moritz Bayer

Zuckerwatte scheint dafür dieses Jahr nicht gut zu gehen, die Verkäuferin spricht von einem Drittel früher verkaufter Mengen. Gewürze auf der anderen Seite haben Hochkonjunktur: Reiner Lautenbach hat, zusammen mit Frau Heidi, gut Lachen: "Die Leute wollen unsere Produkte und wissen, dass hier top Ware verkauft wird. Aber zusätzlich wurde der zweite Gewürzhändler auch krank, so haben wir jetzt natürlich eine Art Monopolstellung. Wir arbeiten mit Kräuterbauern direkt zusammen, Corona hat uns zu mehr Flexibilität gezwungen. Das klappt aber sehr gut, da kann ich wirklich froh sein." Die Auswahl ist zu groß, dass man Gefahr liefe, nichts Neues finden zu können. Eine Gemüsewürzmischung aus Knoblauch, Karotte, Sellerie und vielem mehr verfeinert in Zukunft auf die Beilagen der Zeitungsredaktion.

Blechschilder sind Sammlerstücke, man liebt sie, oder man kann mit ihnen wenig bis nichts anfangen. Über ein paar Liebhaber solcher Schilder würde sich die Firma Friedrich freuen. "Es ist derzeit etwas schwierig, aber nicht nur in Eberbach. Das ist ein generelles Problem. Dazu kommen weite Anfahrtswege, ich komme aus den Niederlanden", gibt Inhaber Friedrich zu bedenken. Vielleicht schlägt ihm auch die Auswahl des Onlinehandels ein Schnippchen, was schade wäre. Denn bei genauer Betrachtung ist nicht nur die Qualität hoch, sondern auch die Preise günstiger als bei vielen Internethändlern oder Läden, die sie sonst veräußern.

Werner Schifferdecker verliert nicht den Blick fürs Publikum. Foto: Moritz Bayer

Freudestrahlend spielt Werner Schifferdecker im Mostzelt Fetenhits am E-Piano. Dass das große Festzelt zumindest Samstag die Feieradresse Nummer ein gewesen ist, stört ihn nicht. Immerhin hat der Routinier auch drei Auftritte solo zu absolvieren: Samstagabend, Sonntag früh und abends. Ruhigere Phasen stören daher nicht. Außerdem kann er so ein bisschen leichter nach den Gästen richten, was das Publikum zu schätzen weiß: "Der geht total aufs Publikum ein, das ist einfach gut gemacht", freut sich Hilde Inning, die mit ihrem Mann in der ersten Reihe sitzt.