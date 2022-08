Ohne Pause geht es von einem Lied zum nächsten, werden Lungo und seinem Sohn Miron die Zettel mit den Wünschen gereicht, genießen die nächsten Sängerinnen, Sänger oder Gruppen für ein paar Minuten ihren Auftritt im Rampenlicht. Und weil "er sich allein nicht traut", tauscht Walter kurz die Rolle des Moderators mit der des Interpreten und gibt mit Jan Hammann "Tausend Mal berührt" von der Klaus Lage Band zum Besten. Deutsche Lieder sind an diesem Abend in, weiter geht’s mit "Hamma" von Culcha Candela, auch die "Schwarze Natascha" und die "Himmelblaue Augen" kommen nach "Starships" und der Queen-Hymne "We will rock you" zum Zug. Vier Stunden sind zu dem Zeitpunkt schon vergangen und noch keine Spur von Müdigkeit ist zu erkennen.

Während Daniel Lorris Can sich fragen musste "Wo war ich die Nacht von Freitag auf Montag?", machte Helene Fischer bei ihrem atemlosen Zug durch die Nacht auch Station im Mostzelt, wo beim "Herzbeben" nicht nur durch ihre Venen der Bass floss, sondern dieser im Zelt auch Boden und Körper erbeben ließ. Wer dachte, mehr geht nicht, der wurde schnell positiv vom Gegenteil überzeugt. Mit "Angels" von Robbie Williams war Pascal Kerling von Beginn an dabei – und durfte auch diesmal nicht fehlen.

Von Peter Bayer

Eberbach. Wenn nach 20 Minuten mehr als 300 Zeltbesucher nicht mehr auf den Bänken sitzen sondern über Stunden hinweg stehen – dann ist Karaoke. Von 19.11 Uhr bis nach Mitternacht bebte auch am Montag einmal mehr das Mostzelt der KG Kuckuck. Dass auf der Bühne dabei die Töne nicht immer richtig getroffen wurden, hätte wohl nur die Juroren von "Deutschland sucht den Superstar" gestört. Denn schon nach den ersten Tönen wurden die Wagemutigen vorne aus gut 500 Kehlen im und vor dem Zelt lautstark unterstützt.

Wohl kaum bei einer anderen Veranstaltung ist es möglich, dass auf Peter Wackels Ballermann-Hit "Scheiß drauf! Malle ist nur einmal im Jahr"das Dankeschön für 40 Jahre Flippers folgt, ohne dass die Stimmung abfällt. Neben den offenbar unverzichtbaren nicht ganz jugendfreien Liedern wie zum Beispiel "Layla", dem Sommerhit 2022, der auf manchen Volksfesten verboten wurde, wurden auch mehr mehrfach ABBA -Hits wie "Mamma Mia" oder "Dancing Queen" auf der Bühne angestimmt. Längst hielt es da keinen mehr sitzend auf der Bank, stehen und laut mitsingen war angesagt.

Ganz im Gegenteil. Mit "Altes Fieber", (das immer kommt, wenn wir zusammen sind) von den Toten Hosen bringen Yvonne und Katha, unterstützt von allen im Zelt, die Stimmung kurz vor Mitternacht noch einmal auf den Höhepunkt.

Und dann wird Rada rada radadada mit "Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen" von Henry Valentino und Uschi von den jungen Karaoke-Sängern ein 45 Jahre alter Song ausgepackt, textsicher – dank Teleprompter? – vorgetragen. Dass auch Songs mit politischem Inhalt kein Tabu sind, beweisen Daniyal und Co. mit (Deine Gewalt ist nur ein stummer) "Schrei nach Liebe" der Punkrock-Band Die Ärzte, die sich darin gegen Neonazis richten.

Doch auf dem Höhepunkt der Stimmung kurz nach Mitternacht, bemühte sich Bernhard Walter, der abgesehen von einer kleinen Pause, fast fünf durchgemacht hatte, um Ruhe. Denn alles hat ein Ende – auch Lungo’s Karaoke-Party. Zumindest für den Namensgeber. "Ihm kommen langsam die Tränen", stellte sein Sohn Miron fest, der mit ihm gemeinsam die Party managte. Nicht ohne Grund. "Ich sing jetzt mal ein Lied und geh’ dann raus", kündigte Lungo nach zwölf Karaoke-Partys seinen Abschied von der Bühne des Mostzelts an. Mit dem ABBA-Hit "Thank you for the music" endete für Bernhard Walter, den meisten als "der Lungo" bekannt, seine elfte Karaoke-Party – nur 2018 musste er wegen Krankheit passen. Doch für den Urmel-Fastnachter wurde es dadurch passend die närrische Zahl elf.

Lungo ging, begleitet vom Beifall der Festbesucher, doch mit "Hulapalu" von Andreas Gabalier ging mit seinem Nachfolger DJ Miron G. die Party weiter.