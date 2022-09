Eberbach. (jbd) Am vergangenen Dienstagmorgen hatte der Aufzug auf der Rewe-Seite des Stegs seinen Dienst versagt. Am Donnerstag war er schon wieder in Betrieb und beförderte zuverlässig mit Taschen und Koffern bepackte, Fahrräder und Kinderwagen schiebende Personen auf den Fußgängersteg oder abwärts auf den Supermarkt-Parkplatz.

Diese Express-Reparatur eines Lifts der nicht nur in Eberbach für ihre Störanfälligkeit gefürchteten Sorte war eine faustdicke Überraschung. Zumal ein herbeigeeilter Monteur am Mittwoch noch auf die möglicherweise gewaltsam verbogenen Automatik-Schiebetüren verwiesen hatte und darauf, dass die Bauteile unter Umständen nicht sofort ersetzbar sein könnten. Doch sie waren es.

Jetzt öffnen sich die Türen wieder wie geschmiert. Auf unsere Nachfrage bei der Stadt, die für diesen einen der drei Aufzüge am Steg verantwortlich ist, wurde der vom Monteur geäußerte Eindruck bestätigt: "Der Aufzug wurde durch mechanische Einwirkungen beschädigt, so dass Teile an der Tür verbogen waren". Wie eine Nutzerin bemerkte, ließen sich die Lifttüren allerdings schon seit Langem nur mit handfester Nachhilfe öffnen.

Update: Freitag, 16. September 2022, 17.55 Uhr

Bahnhofsaufzug beim Rewe defekt

Eberbach. (momo) Seit längerer Zeit keine Liebesgeschichte ist die Situation der Aufzüge am Eberbacher Bahnhof. Am Dienstagmorgen wurde nun ein Defekt am Aufzug auf der Rewe-Seite gemeldet, der einzige, welcher der Stadt und nicht der Deutschen Bahn gehört.

Ein fix hinzugeholter Mechaniker vor Ort bemerkte dabei schnell: Es handelt sich wahrscheinlich um keinen technischen Defekt, sondern um verbogene Teile, verursacht durch Menschen. Womöglich ist also fahrlässige unsachgemäße Behandlung, wenn nicht gar mutwillige Zerstörung der Grund, wieso die Eberbacher nun wieder laufen müssen. "Die Türen sind jemandem vielleicht zu langsam auf- und zugegangen, dann wurde kräftig nachgeholfen."

Ort des Geschehens

Zu kräftig, jetzt muss geprüft werden, ob die krummen Bauteile zu retten sind, oder ersetzt werden müssen. Ebenfalls unter Augenschein genommen wird die Elektronik, wenn in nicht allzu langer Zeit wieder alles funktionieren soll. Zu hoffen bleibt dann nur, dass sämtliche Benutzer den Fahrstuhl zukünftig so behandeln, dass er ganz bleibt und am Eberbacher Bahnhof endliche Ruhe einkehrt.