Eberbach. (momo) Seit längerer Zeit keine Liebesgeschichte ist die Situation der Aufzüge am Eberbacher Bahnhof. Am Dienstagmorgen wurde nun ein Defekt am Aufzug auf der Rewe-Seite gemeldet, der einzige, welcher der Stadt und nicht der Deutschen Bahn gehört.

Ein fix hinzugeholter Mechaniker vor Ort bemerkte dabei schnell: Es handelt sich wahrscheinlich um keinen technischen Defekt, sondern um verbogene Teile, verursacht durch Menschen. Womöglich ist also fahrlässige unsachgemäße Behandlung, wenn nicht gar mutwillige Zerstörung der Grund, wieso die Eberbacher nun wieder laufen müssen. "Die Türen sind jemandem vielleicht zu langsam auf- und zugegangen, dann wurde kräftig nachgeholfen."

Zu kräftig, jetzt muss geprüft werden, ob die krummen Bauteile zu retten sind, oder ersetzt werden müssen. Ebenfalls unter Augenschein genommen wird die Elektronik, wenn in nicht allzu langer Zeit wieder alles funktionieren soll. Zu hoffen bleibt dann nur, dass sämtliche Benutzer den Fahrstuhl zukünftig so behandeln, dass er ganz bleibt und am Eberbacher Bahnhof endliche Ruhe einkehrt.