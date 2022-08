Von Moritz Bayer

Eberbach. Mehrfach wurde in den letzten Wochen, ja Monaten, vor der erhöhten Brandgefahr gewarnt. Die meisten öffentlichen Grillstellen sind gesperrt. Doch auch im Privaten gilt es, höchste Vorsicht walten zu lassen. Am besten lässt man Feuer zumindest vorübergehend einfach ganz sein, denn ernst kann es sehr viel schneller werden, als manch einer glauben mag.

Das mussten zuletzt zwei Eberbacher erfahren. Leichte Verletzungen trug ein 35-Jähriger davon und musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte die Kontrolle über eine Feuerstelle an der Uferstraße in der Nähe der Schleuse verloren. Beim Versuch, das auf das Gestrüpp der anliegenden Böschung übergreifende Feuer mit einer Schaufel zu löschen, zog er sich selbst die Verletzungen zu. Die Feuerwehr bekam das Feuer unter Kontrolle, aber gut 50 Quadratmeter Grünfläche waren verbrannt.

Ebenfalls unterschätzt hatte ein 80 Jahre alter Pleutersbacher die Leichtigkeit, mit der Feuer bei Trockenheit überspringen können. Er wollte einige Eimer Grünschnitt im eigenen Garten verbrennen. Flugs entzündeten die Funken das umliegende Gras und einen Stapel Holz. Beinahe 20 Raummeter fielen den Flammen zum Opfer, auch der Zaun zum Nachbargrundstück sowie ein darauf befindlicher Kirschbaum wurden in Mitleidenschaft gezogen.

In beiden Fällen wird nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt, wie Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage mitteilte.

Auch zu Hause darf man nicht einfach Grünschnitt nach Gutdünken verbrennen, das ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt. Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt sind die einzigen Bundesländer, in denen es prinzipiell gestattet ist, in den meisten anderen Ländern sind aber zumindest Ausnahmen möglich. Es müssen aber in allen Fällen strenge Auflagen befolgt werden. Das geht über Anmeldung, Aufsicht, Abstand zum Wald bis hin zu den vorhandenen Löschmitteln. Des Weiteren dürfen keine Brandbeschleuniger eingesetzt werden. Verstöße gegen Vorschriften sind kein Kavaliersdelikt und können als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 50.000 Euro Geldstrafe geahndet werden.

Auch Grabkerzen wie hier im Kirchel stellen derzeit eine unnötige Gefahr dar. Foto: privat

Die Stadt Eberbach, die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtförsterei appellieren daher nochmals an die Vernunft der Bürger, die Warnungen ernst zu nehmen und Feuerquellen zu vermeiden beziehungsweise deren Verwendung zu unterlassen. Dazu gehören auch Outdoor-Kocher, Einmal-Grills, Kerzen oder weggeworfene ...