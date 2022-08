Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. "Wer bei uns angeln will, muss eine Prüfung bestehen, braucht einen Fischereischein, eine Streckengenehmigung und bezahlt Gebühr. Eine Schnur um ein Stück Stock wickeln, einen Drillingshaken dran machen und damit auf Tiere losgehen: Das ist keine Angel im Sinne unserer Gesetze!" Kurt Unzeitig fehlt jegliches Verständnis dafür, wenn man den von Tierschützerin Susanne Noll geschilderten und mit Foto illustrierten Vorfall auf einen Vereinsangler zurückführt und damit die ganze Zunft in Verruf bringt. Als Vorsitzender der Fischhegegemeinschaft Badisch-Hessisches Neckar fällt ihm dafür nur eines ein: "Frechheit!"

Passiert war folgendes: Durch den Widerhaken an einer gebastelten Angel, den eine Ente verschluckt hatte, war der Schwimmvogel fast zugrunde gegangen. Susanne Noll vom Eberbacher Tierschutzverein entdeckte das Tier zufällig an der Schleuse Rockenau. Es hatte ebenso verzweifelt wie vergeblich versucht, sich von dem in seinem Schnabel steckenden Angelhaken zu befreien, deren Schnur sich ihm schon um den Schnabel gewickelt hatte. Durch Nolls Einschreiten konnte die Ente zwar gerettet werden.

Doch richtete Noll nach diesem ihr schon allzu bekannten Erlebnis in einem Leserbrief einen dringenden Appell an alle "verantwortungsvollen Angler, ihre Utensilien nach dem Angelausflug wieder mitzunehmen und sie nicht nach Gebrauch einfach liegenzulassen oder gar ins Wasser zu werfen".

So was, ärgert sich Kurt Unzeitig, "würde ein normaler Angler doch nie tun!". Wenn einem vorschriftsgemäß handelnden Petrijünger beim Angeln zum Beispiel mal eine Schnur reißt, weil sich ihr Köder auf dem Grund des Flusses zwischen Steinen verhakt hat, "dann nimmt er die kaputte Angel mit und lässt sie reparieren".

Auch die Schnur werde mit nach Hause genommen und da ordnungsgemäß entsorgt. "So ein Missgeschick kann passieren, das ist ein Unfall", erklärt Unzeitig. Als Unfall, nicht als Fahrlässigkeit sei in diesem Zusammenhang auch zu sehen, wenn sich ein solcher stecken gebliebener Widerhaken mit Schnur irgendwann wieder vom Grund löst und an die Wasseroberfläche aufsteigt.

Für den Vorsitzenden im hiesigen Fischereiabschnitt steht deshalb fest: Die Angel Marke Eigenbau "kann nur von einem Lausbuben stammen". Dass auch andere Leute wild angeln und dazu ein derartiges Provisorium nutzen, hält er für unwahrscheinlich. "Die Zeiten sind vorbei!" Seitens der Fischhegegemeinschaft werde regelmäßig am Neckar kontrolliert. Und wenn jemand mit einer nicht vorschriftsgemäßen Ausrüstung bemerkt wird, werde dieser Jemand mit den Konsequenzen konfrontiert: "Dann nehm ich Dir die Angelerlaubnis weg!"