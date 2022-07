Von Waltraud Dollinger

Eberbach. Mit einem spannungsvollen und abwechslungsreichen Jubiläumskonzert endete der diesjährige Eberbacher Orgelsommer am Samstag. Während zwei der vier Veranstaltungen in die Michaelskirche verlegt werden mussten, weil die Reparaturarbeiten in der Kirche St. Johannes Nepomuk noch nicht beendet waren, konnte die dreistündige Orgelnacht wie geplant stattfinden. Anlass zum Orgelsommer war die große Vleugelsorgel, die mit drei Tastenrittern ihr 50-jähriges Jubiläum feierte. Eingeladen waren drei hochkarätige Künstler, die auf der Orgel ein spektakuläres und vielseitiges Programm boten.

Spieltisch der Vleugelsorgel mit den drei Tastenrittern. Foto: Dollinger

Die Brüder Jonathan und Tom Scott treten gemeinsam als Spieler in verschiedenen Kombinationen von Tasteninstrumenten auf. Ihr Repertoire umfasst Klavierduette, Stücke für Klavier und Orgel sowie für Harmonium und Klavier. In Manchester geboren, studierten beide an der Chetham’s School of Music sowie am Royal Northern College of Music. Ihre Auftritte führten sie in Kathedralen und Konzertsälen auf der ganzen Welt.

Im ersten Teil spielte Jonathan Scott auf der Vleugelsorgel Werke von Mozarts "Ouvertüre zur Zauberflöte" über Händels "Passacata" bis zu van Beethovens bekannte "Ode an die Freude", die der Musiker alle für Orgel bearbeitet hat. Nach eigenen Aussagen spielt er sehr oft Stücke, die nicht für Orgel geschrieben sind. Brillant filigran auch Puccinis "Un bel di vedremo & Coro a bocca chiusa" aus Madame Butterfly.

Der Künstler selbst wurde per Kamera auf eine Leinwand im Kirchenschiff projiziert, so dass man das Konzert auch visuell mit verfolgen konnte. Es war eine intensive musikalische Erfahrung, in der Technik, perfektes Spiel und leidenschaftliche Musikalität zusammenkommen. Der begeisterte Applaus wurde mit einer Zugabe belohnt.

Der zweite Teil der Veranstaltung war dem Orgelkino gewidmet. Ein Stummfilm von und mit Buster Keaton aus dem Jahre 1924 wurde auf der Leinwand gezeigt. Diese Komödie ist der kürzeste Langfilm Keatons und gilt zugleich als ein Höhepunkt in seinem Schaffen. Viele Filmkritiker zählen den Film zu den besten Komödien aller Zeiten. Zu dieser Zeit war es üblich die Stummfilme mit Orgelmusik zu begleiten. Dies übernahm ein weiterer bekannter Künstler, Professor ...