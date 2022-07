Eberbach. (by) Die Aufzugsanlage beim Eberbacher Bahnhof steht in Punkte Ausfälle und Störungen nicht mehr alleine da. In den letzten Monaten sind auch bei der Aufzugsanlage im Rathaus, welche sich im Bereich des Haupttreppenhauses befindet, vermehrt Störungen aufgetreten. Teils waren sogar Personen eingeschlossen. Der Aufzug bedient von der Tiefgarage bis ins Dachgeschosse acht Haltepunkte. Er wurde 1988 in Betrieb genommen und ist seither nicht grundlegend modernisiert worden. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Auftrag zur Modernisierung der Anlage an die Firma Aufzugs Service Odenwald vergeben. Die Auftragssumme beläuft sich auf 54.061 Euro.

Wegen der Störungen musste die mit der Wartung und dem Pflegedienst beauftragte Firma in regelmäßigen Intervallen außerplanmäßig tätig werden, informierte Heinz Lang, Leiter der Hochbauabteilung. Die Störungen hätten nicht nur hohe Kosten verursacht, sondern auch Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden von Mitarbeitern und Besuchern gehabt. Da aufgrund des Baujahres Ersatzteile aus Lagerbeständen nicht mehr zu beschaffen sind, wurde von der Verwaltung die Modernisierung als wirtschaftlichste Variante gewählt.

Angefragt wurden sieben Firmen, vier haben Angebote abgegeben. Bewertet wurden sie nach der "Preis-Quotientenmethode". Hier fließen neben dem Preis (85 Prozent) auch Optik und Ästhetik (8 Prozent) und Zeitplan (7 Prozent) mit ein. Als wirtschaftlichster Anbieter wurde so die Firma aus Oberzent ermittelt. In dem Preis enthalten sind Wartungskosten in Höhe von 4471 Euro sowie Kosten für einen Notruf- und Befreiungsservice in Höhe von 2627 Euro. Die Firma rechnet, nach Auftragsvergabe, mit 14 Wochen, weshalb von einer Fertigstellung bis Ende September ausgegangen werden kann. Die Ausschussmitglieder stimmten der Vergabe einstimmig zu.

Ebenfalls einstimmig erfolgte auch die Zustimmung zu den eingereichten Bauanträgen, welche Annkatrin Geißner, Sachbearbeiterin im Bauamt, vorstellte. Im Neubaugebiet Wolfsacker darf eine Doppelhaushälfte mit einer Wohneinheit errichtet werden. Keine Einwände gab es auch beim Anbau eines Wintergartens mit Dachterrasse auf einer Fläche von 26,4 Quadratmetern im Gebiet Schlüsselacker-Linkbrunnen.

An der Friedrichsdorfer Landstraße soll ein kleiner Wintergarten abgerissen und durch einen größeren mit einer Fläche von 28,8 Quadratmetern ersetzt werden. In der Alten Dielbacher Straße darf die beantragte Einzelgarage errichtet werden, auch wenn die maximal zulässige Traufhöhe von 2,50 Meter um 70 Zentimeter ...