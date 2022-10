Der Martinszug hat sich inzwischen auch in Eberbach zu einem selbstständigen Ereignis entwickelt, losgelöst vom Jahrhunderte alten Brauchtum des Martinstages. Das grausige Ereignis Halloween, der aus den USA herübergekommene geschäftsorientierte Spuk am letzten Oktobertag, scheint sich in der Stauferstadt auch so ...

Die Kinder hatten mit ihren Lehrern die Martinslieder geübt: "Laterne, Laterne" und "Ich geh‘ mit meiner Laterne…". Was da zu singen war, wusste man ja aus den anderen Städten. Die alten Liedertexte werden noch heute angestimmt. Laubsägearbeiten und Pergamentpapier sorgten für einfallsreiche Eigenproduktionen der Laternen, die es stolz im Zug zu zeigen galt. Man sah, dass viel Arbeit und Ideen in den Laternen steckten. Ohne eigenes Licht ging niemand im Zug mit, wie so oft heutzutage. Stecken, an denen die Symbole baumelten, waren nicht gekauft, sondern aus Haselnussstrauch geschnitzt.

Eberbach. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona: Wieder einmal mehr wird am 11. November der St.-Martins-Umzug vom Bürger- und Heimatverein Eberbach (BHV) organisiert. Der Lichter- und Lampen-Korso der Kinder und Eltern hat eine neuere Tradition in Eberbach. Es war der Vorläufer des BHV, der vor rund 70 Jahren die Idee des Aufmarschs der Lichter von Heidelberg in das kleinere Eberbach übernahm. Doch der stets am betreffenden Datum gefeierte Martinstag hat einen viel früheren Ursprung in der Stadt und bekam im Laufe der Jahre auch wirtschaftliche Bedeutung. Zeitweise gab es sogar einen Verkaufsmarkt mit Kinderkarussell.

Von Rainer Hofmeyer

1953 zogen die leuchtenden Punkte erstmals organisiert durch die Gassen und Straßen Eberbachs. Der damalige rührige Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins, der Apotheker Ernst Hohn, hatte die Idee zum illuminierten Kinderumzug. Die Jahre nach dem Krieg waren nicht gerade die Zeit des Überflusses. Umso größer war die Freude auch an kleinen Dingen und einer Abwechslung vom Alltag. Der Martinstag wurde, zusammen mit dem inzwischen mehr als 100 Jahre alten Sommertagszug, über lange Zeit ein Höhepunkt im Schuljahr.

Vom ersten Umzug sind sogar Einmachgläser fotografisch festgehalten, die mit durchsichtigem Papier umhüllt waren und an einem einfachen Henkel hingen. Die Motive: Sonne, Mond, Sterne und Gänse. Es gab aber auch vereinzelt schon die heute noch käuflichen Sonnen und Monde aus bedrucktem Papier, zum leichten Aufklappen. Dafür hatten die Eltern schon damals das nötige Kleingeld.

Der Martinstag als solcher, der 11. November, hatte früher eine besondere, tiefergehende Bedeutung im städtischen und dörflichen Leben. Es war ein wichtiger Stichtag, das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres. Zins und Pacht mussten beglichen werden. Teilweise zahlten die Bauern für das überlassene Land mit fetten Gänsen - daher gibt es heute in Erinnerung die "Martinsgans". Die Haus- und Hofangestellten wechselten jetzt ihre Stelle. Schuldscheine hängte man zum Fenster raus - sie sollten in der kommenden Kälte erfrieren.

In Eberbach hielt man am Martinstag sogar einen kleinen Verkaufsmarkt ab, der vom Neuen zum Alten Markt reichte und auch die Obere Badstraße umfasste. Walldürner Lebkuchen, Beerfelder Weck und tönerne Töpfe gab es. Die kleinen Eberbacher belustigte ein Kinderkarussell. Sie mussten es selbst anschieben, ehe sie aufspringen konnten. Einmal soll die Drehscheibe sogar dabei zu Bruch gegangen sein, weil alle an einer Seite zugleich draufgehüpft waren und die Balance nicht mehr stimmte.

So mancher der ehemals noch zahlreichen Bauern im nahen Odenwald musste sich gefallen lassen, dass ihm zu Beginn des Novembers die eine oder andere, möglichst runde und große Futterrübe auf dem Acker abhandenkam. Mit den ausgehöhlten und durch eine Kerze beleuchteten Rübengeistern erschreckten die kleinen Neckarschleimer die Einwohnerschaft. So mancher Rübengeist fand sich an einer langen Stange wieder. Damit reichte das Erschrecken auch bis vor die Fenster im ersten Stock der Häuser. Ursprünglich sollten mit dem Lichterspuk Dämonen vertrieben werden. Doch von solchem Zweck wussten die Kinder der Neuzeit bestimmt nichts.

Der erste Eberbacher Martinszug 1953. Viele Kinder hatten gemeinsam mit ihren Eltern ihre Laternen selbst gebastelt. Repro: Rainer Hofmeyer

Beim ersten Martinszug 1953 wurden die guten alten Rübengeister schmerzlich vermisst. Sie sind danach bei den Umzügen nie mehr so richtig in Erscheinung getreten. Die im Laden käuflichen, aufklappbaren Papier-Elemente fackelten zur Freude des einen oder anderen Mitmarschierers beim wackeligen Gang oder beim leichtesten Wind recht schnell ab - die brennende Kerze setzte das dünne Papier in Flammen.

Der diesjährige St.-Martins- und Laternenumzug startet am Freitag, 11. November, 18 Uhr, im Hof der Dr.-Weiss-Schule. Der Zugweg ist nach Anregungen der Eltern gestaltet worden. Es geht durch das staufische Bettendorff‘sche Tor beim "Hof", über die Pfarrgasse runter zur Neckarfront. Durch Binnetzgasse, Untere und Obere Badstraße geht es weiter zur Adolf-Knecht-Straße und Weidenstraße. Im Schulhof trifft der Zug zur Abschlussveranstaltung mit Bewirtung durch den Elternbeirat der Dr.-Weiss-Grundschule ein. Pfarrer Gero Albert wird den Anschluss musikalisch begleiten. 650 gebackene Martinsmännchen liegen bereit.

Der Namensgeber des Umzuges ist wieder mit dabei: Dem hoffentlich umfangreich leuchtenden und singenden Umzug wird Sankt Martin hoch zu Ross voranreiten. Es war der barmherzige Soldat Martin von Tours, der nach mittelalterlicher Überlieferung im vierten Jahrhundert mit dem Schwert seinen eigenen Mantel teilte, um einem Bettler am Straßenrand aus der Kälte zu helfen. Der Brauch der Martinsumzüge geht bis ins Ende des 19. Jahrhunderts und in katholisch geprägte Landstriche zurück. Im evangelischen Norden war jahrhundertelang das Martinssingen weit verbreitet, zu Ehren Martin Luthers, der am Martinstag getauft worden war.