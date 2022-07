Von Peter Bayer

Eberbach. Fünf Schreiberinnen sitzen völlig konzentriert an ihren Tischen, bringen mit Tusche und Feder ihre Texte zu Papier. Ehrfürchtig dabei beobachtet von wenigen Neugierigen, die mucksmäuschenstill den Künstlerinnen über die Schulter schauen. Wer sich so die "Nacht des Schreibens" am Samstagabend in der Michaelskirche vorgestellt hatte, der musste seine Meinung schon beim Betreten der Kirche revidieren. Angeregt unterhalten sich die Besucherinnen und Besucher mit den Kalligraphinnen, holen sich von ihnen Tipps oder tauschen das neue Wissen gleich untereinander aus.

"Es sind weit mehr als gedacht." Die Freude über die unerwartet große Resonanz ist Dekan Ekkehard Leytz ins Gesicht geschrieben. Pünktlich zu Beginn um 20 Uhr sind schon die ersten Interessierten gekommen, haben sich bei einem ersten "Rundgang" genau angesehen, welche der fünf "Schönschreiberinnen" was – und vor allem in welcher Technik – schreibt.

Beim Schreiben der Texte bleibt noch Zeit, um Fragen der interessierten Besucher zu beantworten und Tipps zu geben. Foto: Peter Bayer

Denn fünf Schreiberinnen bedeutete in dieser Nacht auch fünf verschiedene Schriften. Darauf legte Bärbel Schulz, die die Veranstaltung zusammen mit Ekkehard Leytz organisiert hatte, Wert. Es sollten keine zwei gleichen Schriften zu sehen sein. Schulz selbst schrieb in der "Capitalis Rustica" die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis. "Natürlich nicht die ganze", sagt sie und schmunzelt dabei. Die Schrift wurde vom 1. bis 5. Jahrhundert bei repräsentativen Manuskripten verwendet, darunter vor allem Werke von Vergil. Ihre Buchstaben wurden auch in Stein gemeißelt.

Eine Schülerin von Bärbel Schulz ist die Eberbacherin Manuela Held. Sie ließ sich am späten Abend über die Schulter und auf die Feder schauen, als sie in "italic" mit Tusche das "Hohelied der Liebe" auf Aquarellpapier bannte. Sie schreibt aus Spaß an der Freude und um zur Ruhe zu kommen, sagt sie. Zusammen mit ihrem Mann Andreas, der die Fotos beisteuert, gestaltet sie auch Trauer- und Geburtstagskarten.

Eine weitere Schülerin von Schulz ist seit zwölf Jahren schon Cornelia Brányik. Eine solche Aktion wie in der Michaelskirche hat sie noch nie gemacht, wie sie sagt. "Das schreit nach Wiederholung", bringt sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Normalerweise verwendet sie das "schöne Schreiben" nur zu ihrem Privatvergnügen. Schreibt etwa Geburtstagskarten, wenn im Verein runde Geburtstage anstehen. Die "Unziale" verwendet ...