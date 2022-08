Eberbach. (RNZ) Der Förderverein der Schwimmbäder organisierte an einem dieser heißen Sonntage mit Unterstützung des Bäderteams der Stadtwerke, des TVE und der DLRG wieder ein lustiges Beisammensein im Freibad. Fürs "Planschen" sorgten die DLRG mit den aufblasbaren Tieren und dem riesigen Eisberg und der TVE mit Wolfgang Hilbert beim Aquafit-Training. Das Bäderteam freute sich über ein volles Schwimmbecken mit lauter fröhlichen, trainierenden und spielenden Besuchern und über die südeuropäische sommerliche Musik.

Jens Thomson, Vorsitzender des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder, freute sich über die sehr gute Resonanz und die vielen freundlichen und konstruktiven Gespräche am Pavillon. Bereits nach zwei Stunden waren alle Kuchen verspeist, unzählige Kaffees getrunken. Und es wurde mit eiskalten Gläschen Sekt angestoßen darauf, dass das Freibad mit moderner Technik, neuen Umkleiden und Duschen, neuem Eingangsbereich und neuem Kiosk hoffentlich weiter besteht – zusammen mit dem neu geplanten Hallenbadbecken.

Eine Schließung des alten Hallenbads ohne Neubau, eine Variante die sehr viele Millionen Euro kosten würde, wäre für den Förderverein keine optimale Alternative, so Thomson weiter. Denn nach seiner Darstellung bekäme Eberbach für nicht viel mehr weiterhin zusätzlich sein Hallenbad, technisch, energetisch und baulich auf dem neuesten Stand. Viele Vereine, Schulen, Senioren und Familien, aber auch Touristen und Stadtbesucher könnten dann nicht nur vier Monate lang an Schönwettertagen im Freibad, sondern die nächsten 50 Jahre lang weiterhin das ganze Jahr über schwimmen, trainieren, sich fit halten, spielen, schwimmen lernen, sich treffen. "Oder einfach nur fröhlich gemeinsam planschen. Eine gute und durchaus machbare Aussicht", so Thomson.

Die nächste größere Veranstaltung des Fördervereins im alten Hallenbad ist bereits in Planung. Infos gibt es rechtzeitig auch auf www.fv-ebz.de.