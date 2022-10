Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Betritt man das Dr.-Schmeißer-Stift, richten sich die Haare an den Armen auf in Habachtstellung. Gänsehaut. Es ist kalt und feucht, riecht muffig und nach Beton. Der Putz unten an den Wänden ist aufgequollen, die Decke wohl undicht, auf dem Boden zeichnen sich feuchte Stellen ab. Seit zwölf Jahren steht dieses ehemalige Altersheim nun