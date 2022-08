Eberbach. (rho) Bürgermeister Peter Reichert ist an Corona erkrankt und in häuslicher Quarantäne. Das Stadtoberhaupt ist seit Freitag letzter Woche positiv getestet. Das Ergebnis lieferte ihm ein PCR-Test in der Apotheke. Reichert ist dreimal geimpft. Nach Kopfschmerzen zu Anfang haben sich inzwischen Erkältungssymptome herausgebildet. Reichert ist von zu Hause elektronisch in den täglichen Betrieb im Rathaus eingebunden.

Wenn alles gutgeht, will Reichert Anfang der kommenden Woche wieder in den Dienst im Rathaus, ein negatives Testat vorausgesetzt. Dann bleibt ihm noch genügend Zeit, sich auf eine der wichtigsten Amtshandlungen im Jahresablauf eines Eberbacher Bürgermeisters einzustimmen. Am Freitag, 18 Uhr, wird der 85. Kuckucksmarkt eröffnet.

Den Hammer beim offiziellen Fassanstich auf der Bühne im Festzelt nicht schwingen zu können, wäre für Reichert nach eigener und aus der Sicht der Bürgerschaft richtiger Einschätzung "ein Drama". Freiwillig würde dieser Bürgermeister nicht auf diesen Auftritt verzichten.