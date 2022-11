Eberbach. (by) Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Eberbach. Und die Besucher nahmen am Wochenende das Angebot dankbar an. "Am Freitag waren noch nie so viele Leute so früh auf dem Platz", freute sich Organisator Jan Heisler. Alle Beteiligten der 20 Stände seien mit dem Besuch am Freitag und Samstag sehr zufrieden gewesen, sagt er. Und auch am gestrigen Sonntag war es am Neuen Markt voll.

Christkind Lisa Dinkelacker mit den Engeln Lydia Förster (r.) und Polly Williams. Foto: Peter Bayer

Am Samstag machte auch das Christkind seine Aufwartung und wünschte allen Frieden und Gesundheit. Ein Wermutstropfen am Wochenende war die nicht überdachte Bühne, sodass am Freitagabend die Musik vorzeitig zu Ende war. Nächstes Jahr soll die Bühne komplett mit einem Pavillon zum Einsatz kommen, kündigte Heisler an.

Der Eberbacher Weihnachtsmarkt am Neuen Markt war – kulinarisch betrachtet – mehr als Bratwurst und Glühwein. Natürlich durften die Klassiker nicht fehlen, wurden von mehreren Vereinen an deren Ständen angeboten. Bei den Karnevalfreunden Haidebow gab es neben Glühmost und Bratapfelpunsch noch Käsespätzle und weißen Strudel mit Sahne. Der Reitverein Eberbach hatte hausgemachte Kartoffelsuppe mit Brot oder Wiener im Angebot, dazu Glühmost und Plätzchen.

Wer Appetit auf Wild hatte, der war beim Bezirksimkerverein Eberbach an der richtigen Adresse. Neben Thüringer Rostbratwurst gab es Wildbratwurst und Wildburger sowie zum Mitnehmen Bienenwachskerzen. Schupfnudeln mit Speck und Sauerkraut oder Apfelbrot reichte die Freie evangelische Kirche den hungrigen Besuchern. Eine Bude weiter verkaufte der Fanfarenzug Steaks mit Brötchen, zum Runterspülen gab’s Glühwein, Apfelsaft oder Fanta. Prozentiges hatte Neckartalgin im Angebot: Glüh-Gin oder heißen Kaffeelikör. Mit hausgemachtem Gulascheintopf warteten die Fußballer des Eberbacher SC auf. Zum Aufwärmen gab es hier roten und weißen Winzerglühwein, wahlweise mit Schuss, Heidelbeerglühwein und für die Kleineren Kinderpunsch. Die SG Rockenau hatte neben den Klassikern Bratwurst und Glühwein noch Weihnachtsgebäck und Plätzchen.

Auch die Pfadfinder waren vertreten: Crêpes gab es bei den Silberreihern, die Goten boten Odenwälder Butter- und Dinkelstollen, Pommes und Waffeln an. Doch gab es nicht nur Essen und Trinken. Holzschnitzereien, Weihnachtsschmuck, Socken, aber auch afrikanische Kunst gab es an den Ständen. Und für die jüngsten Besucher drehte sich das Kinderkarussell.