Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Politische Entscheidungen in Volkssprache gefasst sind erfreuliche Ausnahmen, auch wenn sich das Ergebnis anhört wie Joghurt-Werbung. Seit einem halben Jahr gibt es das "Apotheken-vor-Ort-Gesetz" (VOASG). Unter anderem soll es die Patienten-Versorgung durch eine erweiterte Arzneimittel-Beratung verbessern, eingeschlossen die medikamentöse Therapie bei schweren Erkrankungen wie Krebs und nach Transplantationen. Dafür wurde die Arzneimittelpreisverordnung geändert und den Kassen 150 Millionen Euro (netto) zur Verfügung gestellt.

Bei der Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und der Apotheken blieben die eigentlichen Akteure der Gesundheitsversorgung allerdings außen vor. Und die sehen darin mehr als nur ein Problem. Kassenärztliche Vereinigungen aus mehreren Bundesländern hatten in Arztpraxen teils massive Aktionen zur Aufklärung der Patienten gestartet.

Inzwischen sind die Erregungswellen abgeflacht, trotzdem bleibt in der Kritik, dass Geld für etwas zur Verfügung gestellt werde, wo aus Sicht der Organisation kein Problem und damit kein Handlungsbedarf erkennbar gewesen sei. Gesprächspartner vor Ort zu finden, erweist sich dabei als unerwartet schwierig, auch wenn Frust und Leidensdruck die eigene Schmerzgrenze erreicht.

"Mehrfach jede Woche" sieht sich der Kinder- und Jugendarzt Dr. Harald Nuding mit den Problemen einer falschen oder unzureichenden Medikation konfrontiert. Durchfall oder Geschwüre im Mund beispielsweise seien relativ häufig und würden häufig erst mal in Eigen-Therapie behandelt: mit Medikamenten, die wirkungslos bleiben, weil sie schlicht falsch sind. "Man kann nur jemanden sinnvoll auf der Grundlage einer fundierten Diagnose behandeln", sagt der erfahrene Kinderarzt. Für den kindlichen Organismus brauche es spezifisches Fachwissen. Diagnostik und Therapie der Allgemeinmedizin ließen sich nicht 1:1 auf die Physiologie des Kindes übertragen.

Ähnlich formuliert es der Facharzt für Innere Medizin Bruno Westermann aus Waldbrunn. Als Hausarzt kennt er seine Patienten, ihre Geschichte, die Vor- und Begleiterkrankungen, Einschränkungen und persönlichen Besonderheiten. Er hat die praktische Erfahrung jahrelanger Ausbildung im Krankenhaus und in der Notfall-Medizin. Das kann im Einzelfall die rein theoretischen Vorgaben der Pharmazie relativieren. Auch wenn das grundsätzliche Fachwissen der Apotheker unstrittig sei, sähen sie die Auswirkungen ihrer Empfehlungen im konkreten Fall nicht.

Zwar ein Extrem-Beispiel, aber doch real erlebt, dass Betablocker zu hoch dosiert wurden und der Notarzt nur noch mit Adrenalin gegensteuern konnte - mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen. Um Patienten zu helfen, müsse ein Arzt nach entsprechender Abwägung auch Kompromisse eingehen und Medikamente kombinieren, die theoretisch nicht zusammen verabreicht werden sollen, bei Herzschwäche und Bluthochdruck beispielsweise oder in der Schmerztherapie etwa von Krebs-Patienten. Unter ärztlicher Betreuung kann die Wirkung kontrolliert werden.

Wenn Patienten in vergleichbaren Fällen in der Apotheke eine Auskunft nach Buch-Vorgabe erhielten, seien sie extrem verunsichert: "Die erneute ärztliche Beratung ist mühsam und zeitraubend".

Für die Apothekerverbände ging es aber nicht nur um die Frage der Kompetenz, für ihre Beratungsleistungen wurden Honorare vereinbart, die ganz erheblich über denen liegen, die Ärzten für vergleichbare Leistungen vergütet werden.

Glücklich ist damit auch aber der Apotheker nicht: "Das kompensiert nur einen winzigen Teil unserer Belastungen", sagt Arnt Heilmann von der Hirsch-Apotheke in Hirschhorn. Er sieht darin so etwas wie ein politisches Beruhigungsmittel, das eigentliche Problem der Grundvergütung - unverändert seit 2008 - sei damit nicht gelöst. Mit der erweiterten Medikamenten-Beratung werde legalisiert, was Apotheker eigentlich auch schon bisher gemacht hätten: die Patienten zu informieren.

Jetzt gibt es dazu Fortbildungen und Programme für strukturierte Abfragen. Immer wieder komme es vor, dass sich erst in der Apotheke Fragen ergäben. Mehrfach täglich sei er in Kontakt mit Ärzten, eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen hält er für unverzichtbar: "Es geht darum, gemeinsam für das Wohl der Patienten zu arbeiten." Das sehen auch die Kollegen aus der Medizin so und legen Wert auf die Feststellung, dass die Abstimmung mit den Apotheken vor Ort ausgesprochen gut sei.