Testen lassen sollte sich jeder, der typische Anzeichen wie Husten, Fieber, Kopfschmerzen oder Geschmacksverlust an sich feststellt; ebenso jeder, der Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Neckar-Odenwald-Kreis: Was zu tun ist, wenn der Corona-Schnelltest positiv ist

Getestet wird beim DRK jeder – kürzlich war ein zwei Monate altes Baby da. "Das Kind ist nicht einmal aufgewacht", berichtet Linda Heiß, die regelmäßig am Testzentrum Dienst tut. Das spricht für das schonende Vorgehen. Zugleich sind die Tests sehr zuverlässig. Das DRK-Testzentrum ist angesichts der wieder gestiegenen Nachfrage durchgängig von 6.30 bis 19 Uhr besetzt. Die Organisation des Zentrums liegt in der Hand von erfahrenen Ehrenamtlichen wie Ines Spott und Jens Bronner.

Bei der Online-Buchung muss man eine E-Mail-Adresse angeben, und an diese wird dann eine Bestätigung des Termins versendet. Nach dem Test wird dorthin auch das Ergebnis geschickt. Wer nicht online buchen kann, sollte sich telefonisch unter (01 73) 2 94 13 95 melden. Allerdings verringert es die Wartezeiten, wenn die Daten des Testwilligen durch die Onlinebuchung vorab registriert sind. Terminbuchungen sind auch viele Tage im Voraus möglich.

In den Stoßzeiten wächst die Warteschlange schnell auf zehn Personen und mehr an. Auch jeder, der das Krankenhaus betreten möchte, muss einen negativen Schnelltest vorlegen. Das DRK weist aus diesem Grund darauf hin, dass eine vorherige Online-Terminbuchung über das Schnelltestportal absolut sinnvoll ist – für Menschen, die zu einer Operation ins Krankenhaus müssen, ebenso wie für Besucherinnen und Besucher sowie für alle Testwilligen generell.

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt das Testzentrum am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken. Bis zu 150 Personen am Tag lassen sich am Container direkt neben dem Haupteingang aktuell testen, und auch dort fällt die nach wie vor hohe Zahl der "Positiven" auf.

Mosbach. (RNZ/pm) Auch wenn die Corona-Zahlen zuletzt wieder etwas rückläufig waren, stecken sich für diese Jahreszeit noch immer ungewöhnlich viele Menschen mit dem Virus an. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis bei 639,1. Das bedeutet, dass sich innerhalb der zurückliegenden Woche 919 Menschen im Landkreis neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Zum Vergleich: Heute vor einem Jahr lag die Inzidenz bei 5,6. Die offiziellen Schnelltests sind und bleiben daher wichtig, auch wenn mancher nun drei Euro dafür bezahlen muss.

Testen lassen sollte sich jeder, der typische Anzeichen wie Husten, Fieber, Kopfschmerzen oder Geschmacksverlust an sich feststellt; ebenso jeder, der Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Zum Test muss man ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll am Testzentrum getragen werden. Minderjährige bis 18 Jahre müssen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern dabeihaben. Der Test selbst dauert etwa drei Minuten. Nach maximal 15 Minuten steht das Ergebnis fest und wird an die Mail-Adresse der getesteten Person versendet oder im Papierformat ausgehändigt.

Kostenlos sind die Tests beispielsweise weiterhin für Menschen, die zur Behandlung oder für einen Besuch ins Krankenhaus gehen wollen, oder auch in ein Dialysezentrum, ein Pflegeheim oder eine vergleichbare Einrichtung. Nichts bezahlen müssen auch alle, die sich nach einer Quarantäne "freitesten" lassen wollen, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, pflegende Angehörige und Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten sowie generell Kinder unter fünf Jahren. Mit drei Euro müssen sich Testwillige beteiligen, wenn sie beispielsweise vorhaben, ein Konzert oder eine andere Veranstaltung in Innenräumen zu besuchen oder wenn sie von der Corona-Warn-App einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko erhalten haben.