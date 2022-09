Von Marcus Deschner

Schwanheim. "Was ist denn das?", fragen neugierig mehrere Kinder und zeigen auf landwirtschaftliche Geräte. "Das sind Maisentkörnungsmaschinen", gibt Erich Martin am Sonntag auf dem Dreschfest geduldig Antwort. Reicht den kleinen zwei Maiskolben und lässt sie die Mechanik selbst ausprobieren. Zum 13. Mal hatte der Freizeit-Klub Schwanheim zu dem Fest, das die vergangenen Jahre pandemiebedingt ausfallen musste, geladen. Und trotz regnerischen Wetters und Temperaturen um die zehn Grad Celsius strömten zahlreiche Menschen den ganzen Tag über herbei.

In der historischen Schmiede waren Wolfgang Helm und Norbert Lux (v.l.) am Werk und brachten die Zuschauer mit der alten Handwerkskunst zum Staunen. Foto: Marcus Deschner

Schon zum ökumenischen Gottesdienst am Morgen kamen rund 50 Besucher. Allen wurde viel geboten. An neun Marktständen konnte nach Belieben eingekauft werden. So gab’s etwa Kürbisse, Honig, zur herbstlichen Jahreszeit passende Türkränze, hausgemachte Marmelade, Liköre, Essig oder Modeschmuck zu erstehen. Der Nachwuchs stand an der Mostpresse und verkaufte den süßen Saft an die Besucher.

Auf großes Interesse stieß einmal mehr die Ausstellung der verschiedenen historischen Exponate. Gut 50 Traktoren waren zu bestaunen. "Wir alleine haben schon 31 Bulldogs", sagt Erich Martin. Die, sowie etliche weitere Sammlerstücke, habe er während seines aktiven Berufslebens bundesweit zusammenbekommen. "Ich kam halt viel rum. Wenn mir was gefallen hat, hab’ ich’s gekauft", schmunzelt der Mann. Dazu gehört auch ein alter Ladewagen mit Holzrädern, die mit Metall bespannt sind. "Den hab’ ich aus dem Schwarzwald", erläutert Martin die Herkunft.

Derweil wirft Sohn Torsten Martin nebenan die Dreschmaschine an. Schnell bildet sich darum eine Menschentraube, die das handwerkliche Tun verfolgt und staunt, wie sauber das Korn dabei herauskommt und in einen Sack rinnt. Am anderen Ende steht eine Schwingkolbenpresse, die das Stroh auch gleich bündelt. "Das gibt ideale Schlafsäcke", grinst Martin senior.

Weiter hinten im Hof sind der Lindacher Wolfgang Helm und Norbert Lux aus Eberbach an einer alten Schmiede mit dem Richten von Meißeln beschäftigt. Gegenüber zwei alte Lanz-Bulldogs mit Glühkopf-Motor. "Die sind hier am begehrtesten, aber es dauert eine Viertelstunde, bis wir die am Laufen haben", erklärt Erich Martin die Technik. Auch sonst gab’s in und um das Museum Martin viel zu sehen. Historische Mopeds, Fahrräder, Telefone, Schreibmaschinen und so weiter. In einem Raum konnte man eine wohnliche Zeitreise von gut 80 Jahren in die Vergangenheit unternehmen.

Erstmals wurde auch ein Kinderprogramm mit Spielen, Malen und Schminken angeboten. Ebenfalls zum ersten Mal war eine Sekt- und Cocktailbar aufgebaut. Die etwa 40 Helfer des Freizeit-Klubs hatten alle Hände voll zu tun. "Mit dem Besuch sind wir recht zufrieden", resümierte man gegen Ende der Veranstaltung.