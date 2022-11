Mosbach. (stm) Das Mosbacher Rathaus leuchtet am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr für "Cities for Life – Städte für das Leben / Städte gegen die Todesstrafe". Auf Initiative der Gemeinschaft Sant’Egidio findet der 20. Internationale Aktionstag statt, um eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe zu erreichen. 2020 nahm die Stadt Mosbach das erste Mal an dieser Aktion teil und möchte auch dieses Jahr wieder ein sichtbares Zeichen setzen.

Seit 20 Jahren wird der Aktionstag "Cities for Life" international veranstaltet, um die Gesellschaft zu sensibilisieren und die Achtung des menschlichen Lebens zu stärken. Alleine in Deutschland beteiligen sich fast 300 Städte, indem sie sich eine Aktion überlegen, die die Unvertretbarkeit der Todesstrafe aufzeigt. Besonders in der Zeit des Krieges, der auf dramatische Weise nach Europa zurückgekommen ist, ist es wichtig, auf die Menschenrechte aufmerksam zu machen.

In den vergangenen Jahren konnten schon Erfolge auf dem Weg der Abschaffung der Todesstrafe erzielt werden. Im Dezember 2020 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum wiederholten Mal eine Resolution über ein universales Moratorium der Todesstrafe mit noch größerer Zustimmung als in den vorherigen Jahren verabschiedet. Auch in diesem Jahr ist man dem gemeinsamen Ziel ein bisschen nähergekommen. Denn am 27. Mai 2022 stimmte die Nationalversammlung der Zentralafrikanischen Republik per Akklamation für die Abschaffung der Todesstrafe, und Virginia ist der 23. US-Bundesstaat, der die Todesstrafe abgeschafft hat.

Doch man ist dem Ziel eben nur nähergekommen und hat es noch nicht erreicht. Todesurteile sind nicht selten von Diskriminierung der Ärmsten und Schwächsten geprägt. Auch können regimekritische Äußerungen zu Todesurteil und Hinrichtung führen, wie dies in diesem Jahr in Myanmar geschehen ist. Daher bleibt die Bedeutung dieses globalen Einsatzes für eine Kultur des Lebens dringend erforderlich.

Die Gemeinschaft Sant’Egidio ist eine christliche Laienbewegung in rund 70 Ländern, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Seit 1998 engagiert sich die Gemeinschaft gegen die Todesstrafe und setzt sich mit der World Coalition against the Death Penalty für deren Abschaffung ein. Sie hat 2002 die Aktion "Cities for Life – Städte für das Leben / Städte gegen die Todesstrafe" ins Leben gerufen. Der 30. November wurde als Aktionstag gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1789 das Großherzogtum Toskana als erster Saat der Welt Folter und Todesstrafe für abgeschafft erklärte.