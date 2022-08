Von Peter Lahr

Mosbach. Die Grundidee ist bis heute so einfach wie aktuell: Wenn sich mehrere Menschen ein Auto teilen, fahren weniger Autos auf der Straße. "Das ist gut fürs Klima", unterstrich Dieter Netter, der am Samstag mit einem weißen Kleinwagen von "Stadtmobil Carsharing" über das Angebot in Mosbach informierte. Ansonsten haben die "Kunden" eher telefonisch