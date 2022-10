Obrigheim. (schat) In Obrigheim steht ein wegweisendes Wochenende an: 4141 Wahlberechtigte aus Obrigheim, Asbach und Mörtelstein sind am kommenden Sonntag aufgefordert, darüber abzustimmen, wer die Geschicke der Neckar-Gemeinde in den nächsten acht Jahren lenken soll.

Neben Amtsinhaber Achim Walter (52) bewerben sich Margherita Hauck (42) und Samuel Speitelsbach (35) um das Amt des