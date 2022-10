Buchen. (rüb) Die Container stehen, doch sie sind noch nicht bezugsfertig: Derzeit finden in der neuen Wohnanlage des Landkreises für Flüchtlinge Installationsarbeiten statt. Auf dem zuvor brachliegenden Areal zwischen der Schützenstraße und der Professor-Karl-Schumacher-Straße werden etwa 70 Flüchtlinge in Wohnmodulen unterkommen.

In der Anlage sollen sowohl Einzelpersonen als auch Familien untergebracht werden. "Ob dort Geflüchtete aus der Ukraine oder Asylbewerber aus anderen Regionen untergebracht werden, entscheidet sich an der Zugangssituation zum Zeitpunkt der Belegung", so Pressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Derzeit kämen über die Zuweisungen des Landes wieder vermehrt Flüchtlinge aus der Ukraine in den Neckar-Odenwald-Kreis. Die neuen Unterkünfte des Kreises in Adelsheim und Buchen würden deshalb dringend benötigt.

Als die Pläne des Kreises im Mai öffentlich wurden, gab es Kritik von Anwohnern. Kurz darauf wurde das Konzept angepasst: Nun sollen dort nicht nur alleinreisende Männer, sondern auch Familien untergebracht werden.