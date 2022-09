Buchen. (rüb) Zumindest Humor hat der Betreiber der neuen Werbetafel in der Hettinger Straße in Buchen, die in Größe und Aufmachung alles andere als "dezent" daherkommt. Aufmerksamkeit ist dem, der dort wirbt, gewiss. Einen Preis für Ästethik wird er dagegen wohl eher nicht bekommen.

Die Stadt sehe die Werbeanlage auch kritisch, aber ihr seien aufgrund der Rechtslage die Hände gebunden, betonte Bürgermeister Roland Burger in der Ratssitzung am Montag auf Nachfrage von Stadtrat Dr. Harald Genzwürker.