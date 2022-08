Buchen. (tra) Am 15. September ist Internationaler Tag der Demokratie. Der Tag wurde im Jahr 2007 von den Vereinten Nationen (UNO) beschlossen und seitdem vielerorts gefeiert. Nun wird auch im Neckar-Odenwald-Kreis erstmals ein Festakt stattfinden. Die Initiative "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis" lädt am Donnerstag, 15. September, alle Interessierten in die Buchener Stadthalle ein. Die Besucher erwartet ein informatives und unterhaltsames Programm.

Vier Mandatsträger – Landrat Dr. Achim Brötel, Prof. Dr. René Repasi als Abgeordneter des Europäischen Parlaments, Landtagsabgeordneter Nico Weinmann und Bundestagsabgeordneter Marcel Emmerich – werden in kurzen Statements das Thema Demokratie aus Sicht von Politikern beleuchten. Auch Bürger kommen zu Wort: Das "Herz statt Hetze"-Team hat Videoclips gedreht, in denen Menschen zwischen 15 und 96 Jahren erzählen, was Demokratie für sie bedeutet. In der Stadthalle wird ein Zusammenschnitt daraus präsentiert, der danach auch in den Sozialen Medien geteilt wird.

Der zweite Schwerpunkt des Abends wird auf Musik und Tanz gelegt: Die Buchener Hip-Hop-Gruppen "Next Level" und "X-Ception" werden performen. Für Live-Musik sorgt die Band "Colours" mit Sängerin Ann-Kathrin Schneider. Beim Festakt wird auch die Ausstellung "Das Grundgesetz aus Kinderhand" von der früheren Bundestagsabgeordneten Dr. Dorothee Schlegel eröffnet. Helga Ritter informiert im Foyer zudem über die "Grundrechtefibel". Die Verpflegung übernimmt die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums.

"Die Demokratie ist uns mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sie für selbstverständlich halten. Dabei vergessen wir, dass sie anfällig ist und demokratische Werte wie Freiheit und Gleichheit ausgehöhlt werden können. Das sehen wir momentan zum Beispiel in Ungarn", sagt Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze".

Der Festakt solle dazu beitragen, den Menschen (wieder) bewusster zu machen, dass die Demokratie als staatstragende Sache auf die Beteiligung aller angewiesen sei. "Alle sollen einen Teil übernehmen: die politischen Akteure, die Familien und die Vereine. Überall dort lebt die Demokratie", unterstreicht Alexander Weinlein. Er ergänzt: "Vielen ist nicht mehr bewusst, dass die Demokratie mehrmals hart erkämpft werden musste." Mittlerweile sei die Wertschätzung für die Demokratie gesunken, und die Parteienpolitik habe einen schweren Stand. "Heute geht man wählen und erwartet dann, dass der Mandatsträger die entsprechende Arbeit macht. Das Volk hat sich von ...