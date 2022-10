Buchen. (rüd) "Die vielen Baumaßnahmen in Buchen, die die Stadt aber letztlich voranbringen, verlangen sowohl Bürgern als auch Besuchern derzeit viel ab", schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die nächste Einschränkung betrifft die Straße Am Haag (zwischen der Stadthalle und dem Hettinger Kreisel): Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme am Zentralen Omnibusbahnhof, dessen Haltestellen provisorisch auf dem Musterplatz untergebracht sind, wird die Straße von Montag bis Donnerstag, 20. Oktober, voll gesperrt. Der Grund ist die Einbindung von Gas- und Wasserversorgungsleitungen von der Eisenbahnstraße an die Hauptleitungen in der Straße Am Haag. Umgeleitet wird der Verkehr – ähnlich wie üblicherweise am Schützenmarkt – über die Hettinger bzw. die Walldürner Straße.