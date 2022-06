Buchen. (rüb) Der Bau des neuen Mehrgenerationenspielplatzes "Mega-fit" in der Dekan-Blatz-Straße in Buchen steht kurz davor, auf die Zielgerade einzubiegen: Im Juli soll er fertig werden. Der alte Spielplatz in der Dekan-Blatz-Straße, der in die Jahre gekommen war, wurde abgerissen.

Stattdessen werden nun Sport- und Spielgeräte für Menschen jeden Alters installiert wie zum Beispiel