Im Juli wird "grenzenlos" auf der "Alla Hopp"-Anlage gefeiert

"Das zweitägige Rahmenprogramm umfasst aktuell schon über 30 Punkte, die so bunt wie das Fest sind. Von Musik aller Genres über Tanzgruppen und Bands ist alles vertreten", informiert Alexander Weinlein. Veranschaulicht wird dieses Ansinnen in der so langen wie illustren Gästeliste: Vor Ort werden nicht nur die preisgekrönten Hip-Hop-/Breakdance-Formationen "Next Level" und "X-Ception" von Volker Schwenders Integrationsprojekt für gute Laune sorgen, sondern auch die Bands "Zayan And Friends", "O.A.M.", "Aktion Sägewerk" und "Colours" sowie die "Happytones" als Hausband der unterstützten Lebenshilfe – jene bunte Mixtur aus Reggae, origineller Weltmusik, russischer und ukrainischer Folklore, klassischer Blasmusik sowie Chören und Rockbands aus Buchen und der Region dürfte jeden Geschmack erreichen.

Umso mehr freue man sich jetzt über die in greifbarer Nähe liegende Durchführung: "Das ,Grenzenlos’-Event ist so bunt und grenzenlos wie das Leben – es soll alle Menschen ansprechen, auch die Vereine und Einzelhändler sollen sich eingeladen fühlen", fährt sie fort und betont, dass man mit dem Festival die Vielfalt Buchens unter Beweis stellen werde. "Wir wollen zeigen, wie bunt und wie schön Buchen mit seinen Menschen und Vereinen ist!", merkt sie an. Ein Aspekt, den Alexander Weinlein und Markus Dosch von "Herz statt Hetze" nur bestätigen können.

Buchen. (adb) "So bunt wie das Leben" wird die "Alla hopp"-Anlage am 2. und 3. Juli sein. Dann nämlich findet das "Grenzenlos"-Festival statt, das für eine neue Dimension von Feiern steht: Es dreht sich alles um Vielfalt, Offenheit, Toleranz und natürlich Spaß – und zwar für alle Generationen. Der soziale Aspekt steht im Vordergrund: Der Erlös des Open-Air-Benefiz-Festivals kommt jeweils zu gleichen Teilen der Lebenshilfe Buchen und Umgebung, dem Förderverein Odenwald-Hospiz (Walldürn) und dem Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Mosbach zugute.

Letztlich versteht sich das Event als Prototyp eines "Pandemieopfers": Nachdem die Bewegung "Herz statt Hetze" als Ideengeber und die Stadt Buchen bereits 2019 erste Gedankenstriche geführt hatten, wuchsen die Pläne nach und nach. "Geplant war das Festival eigentlich schon für 2020. Viele Eckpfeiler wie das Bühnenprogramm standen bereits, als plötzlich ein kleines Virus unsere Gedanken durchkreuzte", lässt Sarah Wörz vom Fachdienst Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Buchen wissen.

Alle Beteiligten verzichten zugunsten des sozialen Zwecks auf ihre Gage. "Es steckt viel Herzblut und Freude in diesem Projekt", sagt Alexander Weinlein und stellt klar, dass auch die Technikfirmen Häfner-Veranstaltungstechnik und Blackout Eventmanagement (Manfred Schwing) teilweise oder ganz auf ihr Honorar verzichten.

Dabei ist "Grenzenlos" weit mehr als "nur" ein Benefiz-Event von vielen. Es geht viel mehr um den "Neustart" des Lebens und der Feierkultur nach der Corona-Pandemie im Sinne eines "Türöffners", der Menschen verschiedener Generationen, Nationen, Ansichten und gesellschaftlicher Ebenen zusammenbringt – unter der Prämisse, dass jeder jeden auf seine ureigene Weise bereichern kann.

Das wurde freilich erst durch den Wegfall der Corona-Bestimmungen ermöglicht: "Regeln wie 2G oder 3G oder gar eine Umzäunung der "Alla hopp"-Anlage hätten nicht mit den ,grenzenlosen’ Gedanken der Veranstaltung harmoniert", schildert das Organisationsteam.

So wurde auch erst Anfang Mai endgültig über die Durchführung entschieden: "Das Zeitfenster ist zugegeben sportlich, aber das Grundgerüst stand bereits 2019. Das erleichtert uns jetzt manchen Handgriff – das schaffen wir schon. Aber jetzt hoffen wir erst einmal auf gutes Wetter!", erläutert Alexander Weinlein abschließend.

Info: Das "Grenzenlos"-Festival findet am 2. und 3. Juli (Samstag 13 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr) statt. Wer sich für die Mitarbeit interessiert, kann sich per E-Mail an stadtmarketing@buchen.de melden.