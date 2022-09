Buchen. (tra) Sowohl in Buchen als auch in Mosbach gingen am Freitag Menschen anlässlich des "Globalen Klimastreiks" auf die Straße, um für effektiven Klimaschutz zu demonstrieren. Während in Mosbach rund 120 Personen dabei waren, fanden sich auf dem Buchener Musterplatz nur um die 40 Teilnehmer ein.

Franziska Wachter begrüßte die Anwesenden und verlas die Forderungen von "Fridays for Future" an die Bundesregierung. Judah Alze vom Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach ging darauf ein, dass politische und soziale Fragen mit Klimaschutz zusammengedacht werden müssten. Er betonte, dass vor allem die Menschen in Ländern, die die wenigsten Emissionen verursachen, am stärksten von der Klimakrise betroffen seien. "Klimagerechtigkeit bedeutet, zu den Menschen zu halten, deren Existenz bereits von der Klimakrise bedroht ist. Deswegen demonstrieren wir für Klimagerechtigkeit."

Thomas Schaupp vom Bündnis für Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis thematisierte Lösungsansätze: Spätestens 2040, aber möglichst vor 2030 müssten alle Häuser durch energetische Sanierung klimaneutral gemacht werden. Zudem müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden: "Wir brauchen deutschlandweit viermal so viel Windenergie wie heute, ungefähr siebenmal so viel Solarenergie und zehnmal so viel Off-Shore-Windenergie." Die Anlagen müssten jetzt gebaut werden. "Es kann nicht sein, dass auch im Landkreis Wind- und Solarprojekte über Jahre verzögert werden." Zudem müsse der Umbau der Energieerzeugung und Wirtschaftsweise radikal beschleunigt werden. Das 1,5-Grad-Ziel sei noch erreichbar, aber nur, wenn ein "enormer Ruck" durch die Gesellschaft gehe.

Horst Berger (Grüne) beleuchtete die Grenzen des Wachstums und motivierte die Zuhörer, sich weiter für den Klimaschutz einzusetzen. "Mit Engagement kann man etwas erreichen. Greta Tunberg und ,Fridays for Future’ haben einen solchen Druck aufgebaut, dass in Deutschland das Klimaschutzgesetz verschärft wurde." Er unterstrich: "Je mehr von uns sich eindeutig öffentlich einsetzen, desto schneller geht es voran."

Zum Schluss dankte Horst Berger der Polizei für die Begleitung der Kundgebung, die in Buchen friedlich und ohne Störungen über die Bühne ging. In Mosbach seien die Teilnehmer jedoch von einigen Passanten angepöbelt worden. Ihnen sei "Haut ab" zugerufen worden ...