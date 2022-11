Die Erdarbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen: Die Buchener Firma Krauskopf baut sich im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) ein neues Domizil. Der 2013 gegründete Experte für Mischtechnik ist derzeit noch im Industriegebiet in der Dieselstraße ansässig.

Der Neubau im IGO, in der Nähe der Firma Maxklusiv, wird vom Land über das Förderprogramm "Spitze auf dem Land" bezuschusst. Das Unternehmen hat sich im IGO eine 3000 Quadratmeter große Fläche sowie zusätzlich eine Optionsfläche gesichert.

Im Sommer 2023 soll der Umzug erfolgen. Die Zahl der Mitarbeiter soll dann von aktuell zwölf auf 18 steigen. "Wir möchten unsere Fertigung weiter ausbauen", erklärte Firmengründer Gerhard Krauskopf der RNZ: So soll am neuen Standort beispielsweise ein selbst entwickelter Intensivmischer des Unternehmens in Produktion gehen. rüb