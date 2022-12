Buchen. (rüb) Manchmal geht es auch schneller: Noch am Dienstag war die Stadt davon ausgegangen, dass der Rückumzug des Zentralen Omnibusbahnhofs erst am Donnerstag erfolgen kann. Doch dann war es bereits am Mittwoch so weit. Während die Busse den neu gestalteten und jetzt barrierefreien Busbahnhof neben dem Bahnhof ansteuerten, konnten die Autofahrer erstmals nach drei Monaten wieder auf dem kompletten Musterplatz parken.

In die barrierefreie Umgestaltung des ZOB und die Neugestaltung der Eisenbahnstraße hat die Stadt etwa 1,45 Millionen Euro investiert und damit eine gesetzliche Vorgabe erfüllt.

Sperrung aufgehoben: Der Musterplatz steht seit Mittwoch wieder komplett als Parkplatz zur Verfügung. Foto: Rüdiger Busch

Die Parksituation in Buchen, die während der Baumaßnahme doch recht angespannt war, dürfte sich nun wieder entspannen. Das Ziel der Stadtverwaltung, zumindest auf den letzten Metern des Weihnachtgeschäfts für eine Entlastung zu sorgen, wurde somit erreicht.

Trotz der Inbetriebnahme ist der neue Busbahnhof noch nicht komplett fertiggestellt: Im Januar stehen noch Restarbeiten an. So werden noch Bänke, Wartehäuschen und Infotafeln angebracht.