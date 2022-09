Buchen. (rüb) Im Januar hatte der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Einzelhandel" beschlossen: Seitdem steht fest, dass die Discounter Aldi und Lidl ihre Filialen in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen wie gewünscht von jeweils rund 900 auf 1300 Quadratmeter erweitern dürfen. Während es bei Lidl noch keinen konkreten Zeitplan für die Modernisierung des Marktes gibt, möchte Mitbewerber Aldi seine Pläne im Sommer 2023 umsetzen. Eine weitere Verbesserung ist zudem gerade im Bau: Aldi lässt gerade eine direkte Zufahrt von der Bödigheimer Straße zu seinem Markt bauen.

"Zum einen möchten wir unseren Kundinnen und Kunden eine bessere Erreichbarkeit und eine direkte Anfahrbarkeit der Filiale bieten", erklärte Regina Tran Van, Pressesprecherin von Aldi Süd, auf RNZ-Anfrage. "Zum anderen soll die neue Zufahrt dazu dienen, den Lieferverkehr umzuleiten, um die Verkehrssituation in der Karl-Tschamber-Straße zu entschärfen. Diese ist aufgrund des benachbarten Schulzentrums ein besonderer Verkehrsschwerpunkt." Die neue Zufahrt soll im Laufe des Herbstes fertiggestellt werden.

Im Sommer soll dann die bisherige Filiale durch einen Neubau ersetzt werden: Ziel der Maßnahme sei es, den Kunden "ein zeitgemäßes Einkaufen" zu ermöglichen, so Regina Tran Van. "Die neue Filiale wird mit einem neuen Design ausgestattet, das den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Lebensmittel legt, wie auf unsere reiche Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch." Prominent hervorgehoben sollen auch das regionale Sortiment sowie das Bio-Sortiment werden.

Was den angedachten Zeitplan angeht, schränkt die Pressesprecherin ein: "Aufgrund der momentan schwierigen Situation in Bezug auf Kapazitäten bei Baustoffen und Handwerkern – zuerst durch die Coronakrise und jetzt durch den Krieg in der Ukraine – kann es jedoch passieren, dass wir mit Umständen konfrontiert werden, auf die wir kurzfristig reagieren müssen."

Bei Lidl in Neckarsulm sind die Neubaupläne derzeit am Entstehen: "Wir befinden uns noch in der Planungsphase der neuen Filiale", teilt Pressesprecherin Julie Simone Berger mit.