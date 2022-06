Buchen. (rüb) Gleich dreimal gab es bei den Abiturprüfungen am Technischen Gymnasiums der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) die Traumnote 1,0: Chiara Müller, David Neubauer und Julian Pföhler dürfen auf dieses Ergebnis besonders stolz sein. Im Fach IT schnitt Felix Hertl (1,1) am besten ab. Aber auch die übrigen 30 Abiturienten haben guten Grund zur Zufriedenheit. Der Gesamtnotenschnitt liegt bei 2,1.

Die mündlichen Prüfungen fanden am Dienstag unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Klaus Zeimer (Carl-Benz-Schule Mannheim) statt. Sowohl Zeimer als auch der Schulleiter, Oberstudiendirektor Konrad Trabold, und der Abteilungsleiter Technisches Gymnasium, Studiendirektor Karsten Heiß, zeigten sich angetan von den Leistungen der Schüler.

"Es war ein besonderer Jahrgang", lobte Klaus Zeimer, der es – vor allem aufgrund der Pandemie – nicht einfach gehabt habe. Die Schüler hätten aber die Steine, die ihnen in den Weg gelegt worden seien, aufgebaut und tolle Sachen daraus gebaut.

Schulleiter Konrad Trabold dankte dem Prüfungsvorsitzenden für den guten und harmonischen Ablauf der Abiturprüfung. Dank galt auch Abteilungsleiter Karsten Heiß, Oberstufenberater Josef Mitschke und den Lehrern für die erfolgreiche Begleitung der Schüler auf dem Weg zum Abitur.

Die erfolgreichen Absolventen:

> Profil Informationstechnik (13 Schüler, davon 11 bestanden, Durchschnitt: 2,2): Simon Falk (Walldürn), Felix Hertl (Rosenberg, Notenschnitt: 1,1), Philipp Latzko (Rinschheim, 1,6), Darline Mauritz (Mudau), Christian Motz (Bürgstadt), Marius Pfeil (Buchen), Markus Rathke (Buchen), Jakob Reinhard (Hardheim, 1,4), Tim Schwab (Eichenbühl), Thomas Weniger (Oberneudorf) und Felix Zipp (Kirchzell).

> Profil Mechatronik (10 Schüler, alle bestanden, Durchschnitt: 1,9): Silas Barth (Zimmern), Jonatan Behlau (Mudau), Simon Böhrer (Hardheim), Alexander Bulz (Seckach, 1,7), Tobias Czerny (Gericht-stetten, 1,3), Jakob Greß (Schweinberg, 1,9), Niklas Kislicyn (Adelsheim), Tim Köpfle (Seckach), David Neubauer (Walldürn, 1,0) und Julian Pföhler (Hollerbach, 1,0).

> Profil Technik und Management (9 Schüler, alle bestanden, Durchschnitt: 2,1): Julius Beuchert (Glashofen), Nils Ehrenfried (Götzingen), Marian Geier (Buchen), Edwin Imgrunt (Osterburken), Cedric Meier (Altheim), Chiara Müller (Mudau, 1,0), Katharina Pflüger (Hettingen, 1,2), Julia Popp (Hardheim) und Lisa-Marie Roth (Miltenberg).