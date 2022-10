Binau. (asch) Jona Schnirch aus Binau tauscht für ein halbes Jahr sein Klassenzimmer mit einem schwankenden Segelschiff. Der 16-Jährige besucht normalerweise die 10. Klasse am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach. Seit vergangenem Sonntag ist das Segelschiff Thor Heyerdahl sein neues Zuhause. Er hat sich für das Projekt "Klassenzimmer unter Segeln" beworben, das von der Universität Erlangen/Nürnberg gegründet und begleitet wird. Von mehreren Hundert Jugendlichen aus ganz Deutschland, die an diesem Projekt teilnehmen wollten, blieben am Ende 15 Mädchen und 15 Jungen übrig, für die der Traum nun in Erfüllung ging.

Dem großen Abenteuer vorangegangen war ein hartes Auswahlverfahren, bei dem die Jugendlichen eine Woche lang ihre Belastungsfähigkeit unter Beweis stellen mussten. Zusammen mit fünf Lehrkräften, einer Ärztin und einer Schiffsbesatzung machten sie sich von Kiel aus nun auf, die Welt zu erkunden.

Die Reise geht zunächst von der Ostsee über die Nordsee in den Atlantik, bis das Schiff in etwa vier Wochen die Kanaren erreicht. Auf Teneriffa wird dann der erste einwöchige Landaufenthalt sein. Von dort aus geht es dann über die Antillen nach Panama. Hier werden sich die Jugendlichen zum Beispiel an Umweltprojekten beteiligen, Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung aufbauen oder auch mal ein Überlebenstraining im Dschungel durchstehen. Danach geht es nach Kuba. Jeder Jugendliche hat ein Fahrrad mit an Bord genommen, das in Kuba genutzt wird, um rund 200 Kilometer ins Landesinnere zu strampeln. Am Ende werden die Fahrräder dann einer Schule vor Ort gespendet. Auf der Rückreise geht es anschließend auf die Antillen und von dort aus zurück nach Kiel, wo die Weltensegler am 22. April um 11 Uhr im Hafen einlaufen wollen.

Jona Schnirch. Foto: privat

Natürlich findet Schulunterricht – angelehnt an den bayerischen Lehrplan – auch auf dem Schiff statt. Unterrichtet wird zum Beispiel auch in der Nautik, sodass die Jugendlichen im Laufe der Zeit das Schiff auch mal selbst steuern dürfen.

Jona Schnirch wurde bereits als Viertklässler auf dieses Projekt aufmerksam, und es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Segelschiffe waren schon immer seine Leidenschaft. Seine Eltern erinnern sich, dass er bereits als kleines Kind jedes Segelschiff, das er im Urlaub sah, zeitraubend erforschen und fotografieren musste. Nun ist sein Traum Wirklichkeit geworden.

Zum Abschied sagte Jona, er wünsche sich auf der Reise viele beeindruckende Erlebnisse. Sicherlich ist die Reise aber auch mit vielen Entbehrungen verbunden. Die Jugendlichen schlafen auf dem Schiff in engen Viererkajüten, durften aus Platzgründen nur das Nötigste in einem Seesack verstaut mitnehmen und müssen ihr Handy abgeben. Kontakt ist im Wesentlichen nur über Briefe möglich. Über das Internet kann man die Reise aber dennoch verfolgen, so gibt es beispielsweise einen Blog, der regelmäßig mit Infos gefüttert wird. Auch Nachtwachen und das Kochen werden von den Jugendlichen gestemmt.