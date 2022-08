Als beliebteste Unternehmung wurde im anonymen Fragebogen am Ende der Freizeit die Erkundung der Stadt Regensburg und der in der Mitte der Freizeit stattgefundene "Bunte Abend" ermittelt. Im Zuge der Freizeit wurde es somit den Menschen mit Behinderung ermöglicht, Dinge zu sehen und zu erleben, die ihnen im normalen Alltag aufgrund verschiedener Barrieren eher weniger zugänglich sind. Hierzu zählten u.a. auch die geselligen Treffen in kleinerem oder größerem Kreis sowie die individuelle Hinwendung der Betreuer.

Daneben erfolgten bei sommerlichen Temperaturen Besuche des Audi-Museums Ingolstadt und des Tierparks Straubing. Ausflüge in die Hundertwasser-Stadt Abensberg, zum Nepal-Park Wiesent, zur Walhalla in Donaustauf mit herrlichem Blick über das Donautal und ein Kino-Besuch in Regensburg komplementierten das vielfältige Programm.

Daneben bewunderten die Teilnehmer bei einer Schifffahrt von Kelheim zum Kloster Weltenburg die Schönheit des Donaudurchbruchs und tauchten in der Tropfsteinhöhle Velburg in die (deutlich kühlere) Welt unter Tage ein.

Osterburken/Regensburg. (pm) Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung, gemeinsame Erlebnisse, sonnenreiche Tage und gutes Essen – hinter den 21 Teilnehmern der 36. Freizeit der Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken (BBO) in Regensburg liegen zwölf ereignisreiche Tage.

Der Start: Ende Juli starteten acht Menschen mit Behinderungen zusammen mit einem zehnköpfigen Betreuerteam und drei Kindern. Zwölf Tage war man zu Gast im neu eröffneten Hotel "Includio" in Regensburg, das für Menschen mit Behinderungen sehr gut geeignet war. Dort erwartete sie ein vielfältiges Programm, das vom Leitungsteam der Freizeit, Holger Rüttenauer (Karlsruhe), Svenja Schmitt (Großeicholzheim) und Robert Wiegand (Schefflenz) im Vorfeld der Freizeit zusammengestellt wurde. Finanzieller Träger der Freizeit war der Förderverein BBO e.V.. Weitere finanzielle Unterstützungen kamen von der "Aktion Mensch" und von den Pflegekassen.

Die geplanten Unternehmungen wurden dem hohen Anspruch gerecht, eine Mischung aus Kultur, Einkaufen, Erholung und Gemeinschaftsveranstaltungen herzustellen. Somit erwies sich das Programm für alle Teilnehmer als sehr ansprechend und abwechslungsreich. Im Rahmen des vielfältigen Angebots erkundeten die Menschen mit und ohne Behinderung mehrfach die Weltkulturerbestadt Regensburg, z. B. für eine Stadtführung, zum Einkaufen oder zum Einkehren.

Folglich betonte auch die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer, sich in der Gruppe sehr wohl gefühlt zu haben. "Wir können auf eine erfolgreiche Freizeit zurückblicken, deren Programm auch in diesem Jahr sehr vielfältig war", resümierte Holger Rüttenauer in der Abschlussbesprechung der Freizeit. Glücklicherweise habe es in der Gruppe keine Einschränkungen durch Corona-Erkrankungen gegeben. Besonders gelobt wurde von den Teilnehmern die technische Ausstattung, das gute Essen und das sehr freundliche Personal des Hotels "Includio".

Nicht realisierbar wäre der sowohl personell als auch finanziell aufwendige Aufenthalt in Regensburg ohne das Engagement des ehrenamtlich tätigen Betreuerteams, allem voran dem großen Einsatz des Leitungsteams. Doch als ausschlaggebend für den Erfolg in zwischenmenschlicher Hinsicht der Freizeit erwies sich das harmonische Zusammensein der bunten, heterogenen und generationenübergreifenden Teilnehmergruppe.

Und somit überrascht es auch nicht, dass mehr als drei Viertel der Teilnehmer jetzt schon die Teilnahme an der nächsten BBO-Freizeit 2023 fest eingeplant haben. Somit können sich diese schon jetzt auf weitere ereignis- und erlebnisreiche Tage voller neuer Begegnungen freuen.

Für die nächstjährige Freizeit werden wieder Betreuer gesucht. Interessierte Personen können sich bereits jetzt über die Mail-Adresse bbo-foerderverein@outlook.de melden.

Der nächste BBO-Termin findet am 17. September um 15 Uhr im DRK-Heim Osterburken zusammen mit dem VdK Osterburken und dem DRK-Ortsverein Osterburken statt. Hierbei wird die Landesbehindertenbeauftragte Simone Fischer einen Vortrag halten.