Aglasterhausen. (schat) Damit war zu rechnen: Die Umleitung, die aktuell reichlich Verkehr statt über die B292 mitten durch den Ortskern von Aglasterhausen führt, sorgt für Behinderungen und Ärger. Seit Anfang der Woche ist die stark frequentierte Bundesstraße in der Umfahrung Aglasterhausen nur sehr bedingt befahrbar, Grund sind die aufwendigen Sanierungsarbeiten an der ramponierten Fahrbahn im Teilstück zwischen den Einmündungen Oberes Tal und Reichartshausen.

Während also im abgesperrten Bereich, zu dem auch die Einmündung von/zur Helmstadter Straße gehört, erneuert wird, schlängelt sich der Verkehr durch die Haupt- und Mosbacher Straße, wo auch Lastwagen um mehrere enge Kurven müssen. Gerade in den Berufspendlerschwerpunktzeiten am Morgen und am späten Nachmittag ist mitunter viel Geduld gefragt, erst recht, wenn noch Autos am Straßenrand abgestellt sind. "Kein schönes Thema", entgegnet Aglasterhausens Bürgermeister Stefan Kron, auf die Verkehrslage in der Gemeinde angesprochen. Gerade die ersten beiden Tage seien zum Teil "chaotisch" gewesen, so Kron, zumal die Beschilderung in der Ortsdurchfahrt anfangs wohl mitunter doppeldeutig war. So hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe ein notwendiges Parkverbot zwar großzügig ausgeschildert, an einigen Stellen allerdings die eigentlich gültigen Zeichen mit anderslautenden Parkregelungen nicht abgehängt, wie Kron berichtet.

Inzwischen hat man nachgebessert und auch der Gemeindevollzugsdienst ist verstärkt in den von der Umleitung betroffenen Straßenzügen unterwegs – mit dem Ziel, den Verkehr soweit möglich am fließen zu halten. Beschwerden über die Baustelle bzw. die damit verbundenden Unannehmlichkeiten erreichen das Ordnungsamt der Gemeinde dennoch täglich einige. Die Sanierung der Bundesstraße sei allerdings notwendig und an der Zeit gewesen, so Stefan Kron, der dennoch auf zügigen Fortschritt hofft.

Geduld ist aber erst mal weiter gefragt, die Einmündung Helmstadter Straße ist auf jeden Fall noch bis Ende Oktober gesperrt.