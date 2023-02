Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Die SF.Band hatte gerade mit einem schmissigen Intro eröffnet, da zeigte sich Professor Norbert Schlottmann, Bürgermeister-Stellvertreter in Schwarzach, schwer beeindruckt: "Ich bin total geplättet von so viel Interesse an einer Gemeinderatssitzung!" Eine große Schar an Gästen war in der Schwarzach-Halle zusammengekommen, um bei der feierlichen