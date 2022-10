Neckarburken. (bx) Stolz marschierten zwei Akkordeonspieler durch die Straße neben der Elz in Neckarburken. Sie führten einen langen Zug von Zuschauern jeder Altersklasse an, von denen wiederum viele mit zünftiger Trachtenbekleidung ausgestattet waren. Dazwischen zog ein alter Traktor einen fahrbaren Kuhstall, aus dem schwarze Rinder neugierig zu den über 200 Zuschauern äugten.

Am alten Sportplatz stoppte der Zug – und Reinhard Schober lenkte den rollenden Kuhstall geschickt auf ein Stück Wiese, um die Rinder daraus zu befreien. Sofort bildeten die Begleiter ehrfürchtig einen großen Kreis, während sich die Kühe von dem ganzen Gewimmel um sie herum überhaupt nicht beeindrucken ließen. Ruhig trotteten sie die 100 Meter Richtung Sportplatz, um sich im dort für sie aufgestellten Gatter niederzulassen, in dem eingestreutes Futter lockte. Davor tummelten sich die jüngsten Besucher um eine große Pfütze und erprobten bei gewagten Sprüngen ins Wasser die Dichtigkeit ihrer Regenbekleidung.

Der Initiator des „Almabtriebs in Neckarburken“, Reinhard Schober, begrüßte zusammen mit Johann Rosenauer die zahlreichen Gäste vor dem Gatter der Angusrinder. Foto: Bernd Kühnle

Der Rest des Festzugs verteilte sich derweil im Festzelt, um sich zur Musik der Rittersbacher Feuerwehrkapelle am kulinarischen Angebot zu erfreuen. In seiner Ansprache zeigte sich Schober, Gemeinderat und Vorsitzender der Rinderzuchtfreunde, erfreut, dass so viele Gäste den Weg zum 2. Neckarburkener Almabtrieb gefunden hatten, obwohl der von heftigen Regengüssen begleitet wurde. Er dankte den "Angusfreunden Neckarburken", dass sie aus dem Abtrieb ein echtes Volksfest machten, das wiederum Potenzial als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde hat.

Schober erklärte, welche Intention hinter dem Einsatz der Angusrinder im Elztal steht: "Diese Rasse hat einen naturschützerischen Auftrag. Sie hält das Wiesengelände, das nicht maschinell gepflegt werden kann, vom Bewuchs mit Hecken, Dornen und Gestrüpp frei und schafft damit ein Biotop, auf dem eine biologisch wertvolle Artenvielfalt entsteht. Dies kommt als landschaftspflegerische Maßnahme neben den Pflanzen natürlich auch Insekten, Schmetterlingsarten, Vögeln und anderen Tierarten zugute." Er bedankte sich bei allen Helfern und hob dabei besonders Johann Rosenauer hervor, einen ehemaligen Schafzüchter, der sich jetzt verstärkt um die Arbeit mit den Angusrindern verdient gemacht hat.

Im Anschluss an die Festansprache setzte sich die Feier vor und im großen Zelt trotz des andauernden Regens bis bin die Abendstunden fort. "Da zeigt sich wieder einmal, welch ein hervorragender Zusammenhalt der gesamten Bevölkerung in Neckarburken herrscht!", hielt eine Besucherin die Stimmung fest.