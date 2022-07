Von Pia Geimer

Aglasterhausen. Wenn die Schatten länger werden und der Tag sich langsam neigt, bricht die Blaue Stunde an. In Aglasterhausen bedeutet das, dass es zuweilen dann auch ein kleines Konzert zu hören gibt. In den Sommermonaten jeweils am vierten Sonntag kann man dort in der alten katholischen Kirche diese besondere Stunde zwischen Tag und Abend mit Musik