Beim Naturparkmarkt ließ sich die Heimat ganz neu entdecken

Von Gabriele Eisner-Just

Aglasterhausen. Strahlender Sonnenschein, zahlreiche Marktstände und ein kleines, aber feines kulinarisches Angebot – das Konzept des Naturparkmarktes in Aglasterhausen stimmte. Schon um 11 Uhr am Sonntagvormittag waren die Stände gut besucht. "Bei der ersten Runde schauen sich die Besucher das Angebot an und überlegen, was sie kaufen möchten",