Die Obere Eckenbergstraße in Adelsheim soll in den Jahren 2023/24 im Vollausbau (mit Kanal und Wasserleitungen) ausgebaut werden. Trotz der Tatsache, dass nicht alle Zuschüsse wie erwartet geflossen sind, will der Gemeinderat an diesem Zeitplan festhalten, wie am Montag einstimmig beschlossen wurde. Foto: Joachim Casel