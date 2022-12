Buchen/Leipzig. (rüb/pm) Der aus Buchen stammende Johannes Neuer soll im August 2023 Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig werden. Der Verwaltungsrat der Nationalbibliothek hat der Empfehlung der Auswahlkommission zur Berufung des 46-Jährigen zugestimmt. Vorangegangen war ein umfassendes Auswahlverfahren, das mit mehreren Bewerbern nach einer öffentlichen Ausschreibung stattgefunden hat.

Johannes Neuer ist der älteste Sohn des Buchener Lehrerehepaars Wolfgang und Giesa Neuer. Er besuchte die Nachbarschaftsgrundschule Buchen und das Burghardt-Gymnasium, wo er an der Geschichts-AG von Dr. Ebersold teilnahm. Nach der 11. Klasse wechselte er ans Eckenberg-Gymnasium nach Adelsheim, wo er das Abitur mit den Leistungsfächern Englisch und Musik ablegte.

Der Musik widmet sich Johannes Neuer seit Kindheitstagen: So nahm er ab dem sechsten Lebensjahr Klavierstunden, unter anderem bei Stefan Müller-Ruppert, Albert und Olga Töws, Kálmán Irmai und Professor Back an der Musikhochschule Mannheim. Zudem nahm er ab dem 14. Lebensjahr Kontrabassstunden an der Joseph-Martin-Kraus- Musikschule, und er spielte im Orchester und in der Big Band der Musikschule sowie im Landesjugendorchester Baden-Württemberg. Ein Kontrabassstudium absolvierte Neuer an der Musikhochschule Mannheim. Seinen Abschluss machte er mit einem Master of Music in den USA.

Neuer ist derzeit Bibliothekarischer Direktor der EKZ.Bibliotheksservice GmbH (Reutlingen). Zuvor war er als Führungskraft an der New York Public Library tätig. Ab August 2023 wird er die Nachfolge von Michael Fernau antreten, der nach mehr als 15 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand tritt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsrates: "Das ist ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung des schriftlichen Kulturerbes des 21. Jahrhunderts, zur Stärkung einer Kultur des Forschens, Entwickelns und Entdeckens und der Vermittlung. Ich freue mich, dass es mit Johannes Neuer gelungen ist, einen erfahrenen Direktor im internationalen Bibliothekswesen zu finden. Zudem bringt er wichtige Erfahrungen aus der bibliotheksnahen Wirtschaft mit."

Neuer dankte dem Verwaltungsrat für das entgegenkommende Vertrauen. Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Nationalbibliothek sowie allen Partnerinstitutionen: "Ich bin begeistert und dankbar, die Leitung ...