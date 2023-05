Buchen. (rüb) Vom Hauptschulabschluss über das Abitur bis zum Staatlich geprüften Techniker: An der Zentralgewerbeschule (ZGB) gibt es eine Vielzahl an Bildungsabschlüssen, und getreu dem Motto "fördern und fordern" werden im Vergleich überdurchschnittliche Leistungen erzielt. Als Schulleiter hat Konrad Trabold diese erfolgreiche Entwicklung in den letzten elf Jahren maßgeblich mitgestaltet. Zum Ende des Schuljahres geht der 63-Jährige in Pension. Sein Nachfolger steht aber schon fest: Mit Carlo Götz, selbst jahrelang an der ZGB tätig und zuletzt Schulleiter der Theodor-Frey-Schule (TFS) in Eberbach war, sind die Weichen für eine Fortsetzung der bewährten Arbeit gestellt.

Der gebürtige Buchener Konrad Trabold legte 1980 am TG in Mosbach das Abitur ab und studierte anschließend katholische Religionslehre und Maschinenbau in München. Die Zielrichtung war klar: Lehrer an einer beruflichen Schule. Nach dem Referendariat in Schorndorf kam Trabold 1989 als Lehrer an die ZGB. 2005 wurde er Abteilungsleiter, ehe er von 2005 bis 2011 am Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart arbeitete. 2011 kehrte Trabold an die Zentralgewerbeschule zurück, wo er 2012 als Nachfolger von Wolfgang Seifert Schulleiter wurde. Nach elf Jahren an der Spitze der Schule geht der 63-Jährige Ende des Schuljahres in Pension.

Dafür tritt ein Pädagoge in Trabolds Fußstapfen, der an der ZGB ebenfalls kein Unbekannter ist: Carlo Götz. Der gebürtige Mudauer setzte zunächst die Familientradition fort, als er nach dem Realschulabschluss den Beruf des Orthopädie-Schuhmachers erlernte. Anschließend legte er an der Frankenlandschule in Walldürn das Abitur ab und studierte in Heidelberg und Edinburgh. Der Diplom-Physiker arbeitete im Anschluss für fünf Jahre als Softwareentwickler bei der SAP in Walldorf. Schon dort habe ihm das Vermitteln von Kenntnissen viel Freude bereitet, und so wechselte er 2004 in den Schuldienst. Ab 2006 war er an der ZGB Lehrer für Mathematik und Physik, 2013 wurde er Fachberater für Physik und Mathematik im Regierungspräsidium Karlsruhe. 2019 wurde er Abteilungsleiter TG, ehe er 2020 als Schulleiter nach Eberbach wechselte. Die dort gesammelten Erfahrungen in einer Führungsposition werden ihm bei seiner neuen Aufgabe in Buchen sicher zugutekommen. Carlo Götz ist verheiratet und Vater zweier Kinder

"Ich bin selbst ein Kind der beruflichen Schulen und davon überzeugt, dass sie den jungen Menschen sehr gute Chancen bieten", sagt der 53-Jährige.